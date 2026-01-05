آتشسوزی گسترده در انبار پنیر شرکت کاله؛ ۲۵ دستگاه آتشنشانی برای مهار آتش اعزام شدند
آتشسوزی گسترده در انبار پنیر شرکت کاله در آمل با حضور ۲۵ دستگاه آتشنشانی و ۵۰ نیروی امدادی در حال مهار است.
به گزارش ایلنا، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل با تاکید بر تلاش آتشنشانان بر مهار آتش و جلوگیری از سرایت به سایر نقاط شرکت گفت: هماکنون ۲۵ دستگاه آتشنشانی با ۵۰ نیروهای امدادی در محل حادثه برای اطفای حریق حضور دارند.
علیرضا اکبری با اشاره به آتشسوزی شرکت کاله وقوع این آتش گسترده را در انبار پنیر شرکت اعلام و اظهار کرد: هماکنون نیروهای آتشنشانی برای مهار آتش در محل حادثه حضور و تلاش برای اطفای حریق دارند.
وی افزود: این آتشسوزی در یکی از انبارهای نگهداری پنیر شرکت کاله رخ داد که به دلیل ماهیت مواد موجود، حریق با شدت بسیار بالا گسترش یافت و بخش اداری مجموعه را نیز دربر گرفت.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل گفت: از آنجایی که پنیر و فرآوردههای لبنی دارای میزان بالایی چربی و روغن هستند، عملیات خاموشسازی آتش با سختی فراوان انجام میشود، چرا که این مواد موجب افزایش شعلهوری و ماندگاری حرارت میشوند.
اکبری یادآور شد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آتشنشان وارد عمل شده و در حال حاضر ۲۵ دستگاه خودروی آتشنشانی بههمراه ۵۰ نیروی امدادی از آمل و شهرهای اطراف چون قائمشهر، بابل، نور، سرخرود، محمودآباد و چمستان به محل حادثه اعزام شدند و با تمام توان عملیات مهار و کنترل حریق را آغاز کردند.
وی با اشاره به شرایط دشوار عملیات گفت: حرارت بالا، دود غلیظ و خطر گسترش آتش، کار را بسیار پیچیده کرده بود، اما آتشنشانان با ایثار، تخصص و هماهنگی مثالزدنی، موفق شدند از سرایت آتش به بخشهای دیگر مجموعه جلوگیری کنند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل خاطرنشان کرد: بررسیهای کارشناسی برای مشخص شدن علت دقیق حادثه و برآورد میزان خسارات، پس از پایان کامل عملیات اطفا و ایمنسازی محل اعلام خواهد شد.