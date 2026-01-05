خبرگزاری کار ایران
وزیر ارشاد فردا به قزوین سفر می‌کند

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای افتتاح نمایشگاه هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی فردا به قزوین سفر می کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیین اهدا جوایز و افتتاح نمایشگاه هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران فردا در قزوین برگزار می شود. این مراسم فردا سه شنبه 16 دی ماه، از ساعت 17:30 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه فرهنگیان قزوین واقع در خیابان نواب برگزار می شود.

قرار است مراسم افتتاح با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود. همچنین مراسم اختتامیه دوسالانه خوشنویسی فردا با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. 

 

