به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیین اهدا جوایز و افتتاح نمایشگاه هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران فردا در قزوین برگزار می شود. این مراسم فردا سه شنبه 16 دی ماه، از ساعت 17:30 در سالن آمفی تئاتر دانشگاه فرهنگیان قزوین واقع در خیابان نواب برگزار می شود.

قرار است مراسم افتتاح با حضور سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شود. همچنین مراسم اختتامیه دوسالانه خوشنویسی فردا با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

