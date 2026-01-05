به گزارش ایلنا از قزوین،‌ احمد دانایی در این باره گفت: طبق ابلاغیه شرکت ملی گاز در راستای پیشگیری از هدررفت گاز در مقیاس کلان در 9 ماه گذشته 642 واحد موتورخانه در بخش آموزشی، درمانی و دستگاه‌های دولتی در سطح استان به‌صورت رایگان مورد بهسازی قرار گرفته است.

وی افزود: بهسازی این موتورخانه‌ها بیش از 28 میلیارد و 500 میلیون ریال برای شرکت گاز استان قزوین هزینه داشته؛ اما از آنجا که نتیجه این اقدامات جلوگیری از هدررفت گاز و حفظ ثروت ملی صورت است پس این سرمایه‌گذاری کاملاً ارزشمند است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با بیان این مطلب که تاکنون 2 هزار و 456 واحد موتورخانه به‌طور رایگان در سطح استان بهسازی شده است، تأکید کرد: حفظ منابع و ثروت ملی، پیشگیری از هدررفت گاز و مصرف درست این انرژی مهم را از اولویت‌های شرکت ملی گاز است و این مجموعه همان‌طور که به تبیین و اشاعه فرهنگ درست مصرف گاز اعتقاد دارد، به همان میزان هم خود را در قبال اجرا و تحقق این هدف مسئول می‌داند.

دانایی تصریح کرد: در ادامه این سیاست، شرکت گاز استان قزوین نیز با بهینه‌سازی رایگان موتورخانه‌ها در تحقق این هدف ملی می‌کوشد و برای جلب همکاری مردم در مدیریت مصرف گاز، برداشتن قدم اول را از خود آغاز می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی و متقاضیان خصوصی برای بهره‌مندی از طرح بهینه‌سازی رایگان موتورخانه‌ها می‌توانند به سایت شرکت گاز استان قزوین مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

