به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا جمالی با اشاره به اینکه بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان یکی از مهم‌ترین تهدیدات بهداشتی صنعت طیور محسوب می‌شود، اظهار داشت: طرحی از ابتدای دی‌ماه سال جاری در استان آغاز شده و عملیات مراقبت فعال، بازدیدهای میدانی و پایش مستمر از واحدهای پرورش طیور صنعتی و روستایی، مراکز نگهداری پرندگان زینتی، روستاها، تالاب‌ها،زیستگاه‌های پرندگان مهاجر و کشتارگاه های استان در حال انجام است.

وی افزود: در چارچوب اجرای این طرح، نمونه‌برداری هدفمند از ۱۰۵ واحد صنعتی و روستایی در سطح استان پیش‌بینی شده است و در مجموع ۷ هزار و ۹۰۰ نمونه خون و سوآپ با رعایت کامل ضوابط بهداشتی در حال اخذ می‌باشد و این فرآیند به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت. نمونه‌ها پس از برداشت، به‌طور متوالی جهت انجام آزمایش‌های تخصصی به آزمایشگاه‌های مرجع ارسال می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز با تأکید بر آمادگی کامل اکیپ‌های تخصصی دامپزشکی استان خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک یا بروز تلفات غیرعادی، اقدامات لازم پیشگیرانه و کنترلی در سریع‌ترین زمان ممکن به‌منظور جلوگیری از گسترش احتمالی بیماری به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مهم مشارکت بهره‌برداران صنعت طیور تصریح کرد: رعایت دقیق اصول امنیت زیستی، ضدعفونی مستمر واحدهای پرورشی، کنترل تردد افراد و وسایل نقلیه و جلوگیری از تماس طیور با پرندگان مهاجر و آزادپرواز، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری و کنترل بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز در پایان اظهار داشت: اجرای منسجم و مستمر این طرح، نقش مؤثری در جلوگیری از بروز خسارات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان و حفظ سلامت عمومی جامعه دارد و اداره‌کل دامپزشکی استان البرز با تمام ظرفیت و توان کارشناسی خود، این مأموریت ملی را دنبال می‌کند.

