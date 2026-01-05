به گزارش ایلنا، سرهنگ کورش کریمی بیان کرد: پلیس راهنمایی‌ و‌ رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتار‌های هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه‌ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت ترافیکی معابر می‌شود، با متخلفان به‌شدت برخورد خواهد کرد.

وی افزود: طی ٤٨ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن‌سازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهر‌های استان فارس، ٤٧٠ خودرو و ١٤٠ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی دلالت شدند و همچنین تعداد ٢٠ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.

