خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرح برخورد با خودرو‌های مختلف در فارس

طرح برخورد با خودرو‌های مختلف در فارس
کد خبر : 1737808
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راهور استان از توقیف ٦١٠ دستگاه وسیله نقلیه متخلف طی ٤٨ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ کورش کریمی بیان کرد: پلیس راهنمایی‌ و‌ رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتار‌های هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه‌ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت ترافیکی معابر می‌شود، با متخلفان به‌شدت برخورد خواهد کرد.

وی افزود: طی ٤٨ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن‌سازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهر‌های استان فارس، ٤٧٠ خودرو و ١٤٠ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثه‌ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی دلالت شدند و همچنین تعداد ٢٠ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی