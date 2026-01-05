طرح برخورد با خودروهای مختلف در فارس
رئیس پلیس راهور استان از توقیف ٦١٠ دستگاه وسیله نقلیه متخلف طی ٤٨ ساعت گذشته در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ کورش کریمی بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهرهگیری از ظرفیتهای هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتارهای هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثهساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت ترافیکی معابر میشود، با متخلفان بهشدت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: طی ٤٨ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمنسازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهرهای استان فارس، ٤٧٠ خودرو و ١٤٠ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثهساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگهای توقیفی دلالت شدند و همچنین تعداد ٢٠ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.