استاندار در جلسه شورای عالی مسکن خبر داد؛
رتبه اول فارس در نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت
استاندار فارس با اشاره به جایگاه ممتاز فارس در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن گفت: این استان با ۹۳ هزار واحد در حال ساخت، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و در زمینه تأمین زمین برای طرح جوانی جمعیت، نیز با تأمین ۱۴ هزار واحد زمین توسط اداره کل راه و شهرسازی، مقام اول کشور را کسب کرده است.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با حضور وبیناری استانداران برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه مسکن استان و پیشنهادهایی برای سرعتبخشی به پروژههای نهضت ملی مسکن ارائه کرد.
وی در خصوص موضوع مسکن محرومین اظهار داشت: تاکنون ۳۶۵۹ مورد واجد شرایط شناسایی شده که از این تعداد ۱۰۶۹ قرارداد منعقد و ۵۴۰ واحد نیز وارد مرحله احداث است.
امیری یادآور شد: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم بسیاری از پروژههای مسکن ملی در استان فاقد پروانه ساختمانی بودند و از این رو امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی برای آنها فراهم نبود، اما در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده و اتصال این پروژهها به تسهیلات شبکه بانکی ممکن شده است.
استاندار فارس به حل و فصل مشکلات مربوط به قراردادهایی با پیمانکاران فاقد صلاحیت اشاره کرد که پیشتر موجب نارضایتی شده بود و با پیگیریهای جدی این معضل رفع شده است.
امیری ضمن قدردانی از حمایتهای دولت و اعضای کارگروههای فعال استان، به برخی چالشهای موجود در حوزه نهضت مسکن ملی نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجا که مبلغ تسهیلات با توجه به نرخ تورم کارگشا نیست، در این زمینه نیازمند افزایش نرخ تسهیلات و از سویی همکاری بیشتری از سوی برخی بانکها هستیم.
وی پیشنهاد داد تنخواهی به اداره کل راه و شهرسازی استان اختصاص یابد تا پروژهها تا زمان دریافت تسهیلات بانکی متوقف نشوند.
استاندار فارس همچنین تسریع در تخصیص سهم سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو و همچنین پرداخت اعتبارات حوزه بازآفرینی شهری را از موارد مهم در اجرای این طرح دانست.
معاون اول رئیسجمهور در پایان این جلسه پس از استماع گزارشها و پیشنهادها، با اشاره به اینکه مسکن جزو دغدغههای مردم و یکی از اولویتهای همه دولتها بوده است، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده اما رشد نیازها در زمینه مسکن بیش از اقدامات انجام شده بوده است.
محمدرضا عارف افزود: در وزارت راه و شهرسازی، روند خوبی در زمینه تأمین مسکن در حال اجراست ولی باید با تأمین منابع، سرعت بیشتری برای تأمین مسکن به خصوص برای اقشار آسیبپذیر داشته باشیم تا دین خود را به آنان ادا کنیم.
در این جلسه گزارشی از اقدامات دولت در زمینه ساخت مسکن و اقدامات و برنامهریزیهای کارگروه مسکن محرومین ارائه و برنامه عملیاتی تامین مسکن محرومین (موضوع مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن) مصوب شد. بر این اساس تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، تامین منابع برای ساخت ۲۵۰ هزار واحد حمایتی از منابع عمومی دولت، نهادهای حمایتی و خیرین و وزارت راه و شهرسازی انجام میشود.