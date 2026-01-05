قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال افزایش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۵ میلیون تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۵ میلیون تومان
ربع سکه ۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۵ میلیون تومان و هر دلار ۱۳۹ هزار و ۴۵۰ تومان و هر یورو ۱۶۲ هزار و ۸۷۰ تومان در بازار در حال معامله است.