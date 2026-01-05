خبرگزاری کار ایران
نیاز فوری به همه گروه‌های خونی در مازندران

مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به کاهش ذخایر خونی، از مردم خواست با اهدای خون به یاری بیماران بشتابند.

به گزارش ایلنا، عبدالله محمدی فیروزجایی با تأکید بر نیاز فوری به همه گروه‌های خونی، گفت: کاهش ذخایر خونی در استان، مشارکت گسترده مردم در اهدای خون را بیش از گذشته ضروری کرده است.

محمدی فیروزجایی با اشاره به شرایط ویژه این روز‌های استان افزود: سرمای هوا و افزایش مصرف خون و فرآورده‌های خونی موجب شده ذخایر خونی مازندران با کاهش جدی مواجه شود.

وی گفت: ادامه این وضعیت می‌تواند درمان بیماران و انجام جراحی‌های ضروری را با تأخیر و مخاطره جدی مواجه کند و از شهروندان خواسته‌اند برای کمک فوری به مراکز خون‌گیری مراجعه کنند.

مدیرکل انتقال خون مازندران گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت همگانی هستیم و همه گروه‌های خونی برای نجات جان بیماران ضروری است.

محمدی فیروزجایی افزود: مردم با درک شرایط حساس کنونی، اهدای خون را به‌عنوان یک وظیفه انسانی و اجتماعی مدنظر قرار دهند و با حضور در پایگاه‌های انتقال خون، در نجات جان بیماران سهیم شوند.

