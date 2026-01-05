معدومسازی ۵۸ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در البرز
مدیرکل دامپزشکی استان البرز از جمعآوری و معدومسازی ۵۸ هزار کیلوگرم انواع فرآوردههای خام دامی غیربهداشتی در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا جمالی با اشاره به معدومسازی ۵۸ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در استان، اظهار کرد: طی سال جاری، علاوه بر معدومسازی ۵۸ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی، بیش از ۱۰۶ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف انسانی نیز شناسایی و ضبط شده است.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده افزود: در ۹ ماهه سال جاری، بیش از ۶۰ هزار مورد بازدید و نظارت بهداشتی از مراکز عرضه، نگهداری، توزیع و فرآوری فرآوردههای خام دامی شامل کشتارگاههای دام و طیور، قصابیها، سردخانهها، مراکز بستهبندی و واحدهای عرضه مواد پروتئینی در استان انجام شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان البرز ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۱۸۰ پرونده تخلف بهداشتی برای واحدهای متخلف تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
جمالی با اشاره به نظارتهای بهداشتی در کشتارگاهها تصریح کرد: در این مدت، بیش از ۱۱۸ هزار رأس دام سبک و سنگین و بیش از ۱۵ میلیون قطعه طیور در کشتارگاههای استان تحت نظارت کامل بهداشتی و شرعی دامپزشکی کشتار شده و لاشهها و احشاء قبل از ورود به چرخه مصرف، بهطور دقیق مورد بازرسی قرار گرفتهاند.
وی خاطرنشان کرد: در جریان بازرسیهای پیش و پس از کشتار، مواردی از لاشهها و احشاء غیرقابل مصرف شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج شده که این اقدام نقش مؤثری در پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام داشته است.
مدیرکل دامپزشکی استان البرز با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در ارتقای سلامت مواد غذایی گفت: گزارش بهموقع تخلفات بهداشتی و رعایت توصیههای دامپزشکی هنگام خرید و مصرف فرآوردههای خام دامی، نقش مهمی در تضمین سلامت جامعه دارد.
جمالی در پایان تأکید کرد: ادارهکل دامپزشکی استان البرز با بهرهگیری از توان کارشناسان فنی و تیمهای نظارتی، تشدید نظارتهای بهداشتی و برخورد قاطع با تخلفات را در ماههای آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داد.