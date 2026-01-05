به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا جمالی با اشاره به معدوم‌سازی ۵۸ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در استان، اظهار کرد: طی سال جاری، علاوه بر معدوم‌سازی ۵۸ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی، بیش از ۱۰۶ هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف انسانی نیز شناسایی و ضبط شده است.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده افزود: در ۹ ماهه سال جاری، بیش از ۶۰ هزار مورد بازدید و نظارت بهداشتی از مراکز عرضه، نگهداری، توزیع و فرآوری فرآورده‌های خام دامی شامل کشتارگاه‌های دام و طیور، قصابی‌ها، سردخانه‌ها، مراکز بسته‌بندی و واحدهای عرضه مواد پروتئینی در استان انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۱۸۰ پرونده تخلف بهداشتی برای واحدهای متخلف تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

جمالی با اشاره به نظارت‌های بهداشتی در کشتارگاه‌ها تصریح کرد: در این مدت، بیش از ۱۱۸ هزار رأس دام سبک و سنگین و بیش از ۱۵ میلیون قطعه طیور در کشتارگاه‌های استان تحت نظارت کامل بهداشتی و شرعی دامپزشکی کشتار شده و لاشه‌ها و احشاء قبل از ورود به چرخه مصرف، به‌طور دقیق مورد بازرسی قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان بازرسی‌های پیش و پس از کشتار، مواردی از لاشه‌ها و احشاء غیرقابل مصرف شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج شده که این اقدام نقش مؤثری در پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام داشته است.

مدیرکل دامپزشکی استان البرز با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در ارتقای سلامت مواد غذایی گفت: گزارش به‌موقع تخلفات بهداشتی و رعایت توصیه‌های دامپزشکی هنگام خرید و مصرف فرآورده‌های خام دامی، نقش مهمی در تضمین سلامت جامعه دارد.

جمالی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل دامپزشکی استان البرز با بهره‌گیری از توان کارشناسان فنی و تیم‌های نظارتی، تشدید نظارت‌های بهداشتی و برخورد قاطع با تخلفات را در ماه‌های آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داد.

