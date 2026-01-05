دستگیری قاتل فراری در کرمانشاه

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ شکراله کدیوریان در این خصوص، گفت: در پی اعلام یک فقره درگیری منجر به فوت در یکی از محلات شهر کرمانشاه رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی پلیس آگاهی مشخص شد مردی حدودا ۴۰ ساله مورد اصابت گلوله کلت کمری قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

کدیوریان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم به قتل که جوانی ۳۵ ساله بود شده و در عملیاتی نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

سرپرست پلیس آگاهی کرمانشاه تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی ها به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه اش را درگیری‌ها و اختلافات قبلی عنوان کرد.

کدیوریان از تشکیل پرونده‌ای در این راستا و معرفی قاتل دستگیرشده به مراجع قضائی برای سیر مراحل قانونی خبر داد.

انتهای پیام/