دستگیری قاتل فراری در کرمانشاه

دستگیری قاتل فراری در کرمانشاه
سرپرست پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری قاتل فراری ۳۵ ساله‌ای خبر داد که در پی اختلافات قبلی اقدام به قتل مردی ۴۰ ساله کرده بود

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  سرهنگ شکراله کدیوریان در این خصوص، گفت: در پی اعلام یک فقره درگیری منجر به فوت در یکی از محلات شهر کرمانشاه رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی پلیس آگاهی مشخص شد مردی حدودا ۴۰ ساله مورد اصابت گلوله کلت کمری قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

کدیوریان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم به قتل که جوانی ۳۵ ساله بود شده و در عملیاتی نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

سرپرست پلیس آگاهی کرمانشاه تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی ها به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه اش را درگیری‌ها و اختلافات قبلی عنوان کرد.

کدیوریان از تشکیل پرونده‌ای در این راستا و معرفی قاتل دستگیرشده به مراجع قضائی برای سیر مراحل قانونی خبر داد.

انتهای پیام/
