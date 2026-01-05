خبرگزاری کار ایران
پس از طی مسیر استان‌های گیلان، خراسان رضوی و سمنان؛

مشعل هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر در راه قم

مشعل هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر در ادامه مسیر خود امروز به سمنان رسید و به حرمت شهدای عزیزمان ابتدا توسط یک خواهر شهید به مزار شهید گمنام آرمیده در جوار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان رفت و پس از ادای احترام دکتر نورانی مدیرکل استان، معاونین و روسای ادارات و بانوان ورزشکار مسیر خیابان مقابل اداره کل تا کارخانجات نساجی و شرکت پارمیدا واقع در شهرک صنعتی حمل شد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در جمع کارگران که اغلب بانوان کارگر هستند گفت: مشعل نماد سرزندگی و گرمابخش و روشنایی است و سنت بسیار خوبی از سال گذشته آغاز شده و مشعل قبل از آغاز المپیاد روشن می شود و براساس یک برنامه ریزی حساب‌شده با طی مسیرهای چند استان وارد شهر میزبان می شود و رسما المپیاد با روشن شدن مشعل ثابت  بازیها آغاز می شود.

نورانی افزود: تاکید آقای وزیر بر سلامت نیروی کار بخصوص توجه به سلامت بانوان کارگر با برگزاری المپیاد و جشنواره ها  و مسابقات محقق می شود و من خوشحالم که بانوان کارگر آستان به سلامت جسم و روح خود اهمیت می دهند. همچنین مجموعه های استان در اختیار شماست و خانواده ها نیز می توانند از این مجموعه ها بهره مند شوند.

مشعل هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر که از استان گیلان میزبان هفتمین دوره المپیاد روشن شده و حرکت خود را آغاز کرد روز جمعه در مشهد مقدس حرکت خود را در جوار حرم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) ادامه داد و امروز صبح به سمنان رسید.

فردا ساعت 10 صبح در شهرستان قم مراسم حمل مشعل را در جوار حرم حضرت معصومه (س) خواهیم داشت و روز 16 دیماه وارد تهران می شود. قرار است 16 دیماه بر سر مزار شهدای جنگ 12 روزه مراسم حمل مشعل ادامه و پس از  ادای احترام به این  شهدای گرانقدر و والامقام روز 17 دیماه به محل مجموعه ورزشی کارکران شهید معتمدی می رسد تا مراسم افتتاحیه در میان شور و هیجان ورزشکاران شرکت کننده در هشتمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر رسما آغاز شود.

برنامه کامل حمل مشعل در تهران متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

