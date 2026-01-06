به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، استان گلستان در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی، دریایی، کشاورزی و… ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای دارد، اما با وجود این توانمندی‌ها، بخش قابل توجهی از آن‌ها هنوز به‌طور کامل به کار گرفته نشده است.

طی سال‌های اخیر کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده گلستان نه‌تنها موجب رشد اقتصادی استان می‌شود، بلکه می‌تواند نقش مهمی در توسعه ملی و افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای ایفا کند. طی یک سال اخیر نیز مسئولان توانسته‌اند اقدامات بسیار خوبی برای منطقه آزاد اینچه‌برون انجام دهند، اما این روند باید با قوت ادامه یابد.

منطقه آزاد اینچه‌برون؛ نقطه عطفی برای اقتصاد گلستان

پس از سال‌ها انتظار، منطقه آزاد اینچه‌برون در گلستان وارد مرحله‌ای تازه از فعالیت شده است. کارشناسان این تحول را نقطه عطفی برای توسعه صادرات، جذب سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار در استان می‌دانند. موقعیت راهبردی گلستان در همسایگی ترکمنستان و نزدیکی به کشورهای آسیای میانه، این استان را به یکی از مهم‌ترین کریدورهای تجاری کشور تبدیل کرده است.

کشاورزی سنتی؛ چالش بزرگ امنیت غذایی

گلستان یک استان کشاورزی است و بخش مهمی از امنیت غذایی کشور را تأمین می‌کند، اما کشاورزی استان همچنان سنتی است و این موضوع مشکلات زیادی برای کشاورزان ایجاد کرده است. حرکت به سمت کشاورزی هوشمند، استفاده از فناوری‌های نوین، کشت‌های کم‌آب‌بر و توسعه صنایع تبدیلی اکنون به‌عنوان راه نجات زمین و معیشت کشاورزان مطرح است. این تغییر رویکرد می‌تواند ارزش افزوده محصولات گلستان را چند برابر کند و وابستگی به خام‌فروشی را کاهش دهد.

تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب و نوسان قیمت‌ها ادامه مسیر کشاورزی سنتی را غیرممکن کرده است. شرایط فعلی دیگر پاسخگو نیست و اگر اقداماتی صورت نگیرد، امنیت غذایی استان و کشور با مشکلات جدی مواجه می‌شود. کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی مصرف آب با فناوری‌های نوین، افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و امکان ورود به بازارهای صادراتی با استانداردهای جهانی از مهم‌ترین مزایای کشاورزی مدرن است.

ایجاد کشاورزی صنعتی در استان البته با چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری، مقاومت بخشی از کشاورزان در برابر تغییر و نبود صنایع تبدیلی کافی روبه‌رو است؛ موضوعی که مسئولان باید برای آن تدابیر جدی بیندیشند. اگر این روند به‌درستی انجام شود، کشاورزی گلستان می‌تواند از یک فعالیت کم‌سود به بخشی سودآور و پایدار تبدیل شود.

عبدلعلی کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان درگفت وگوبا ایلنا اظهار کرد: سالانه چندین میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید می‌شود، اما به دلیل پایین بودن بهره‌وری، خام‌فروشی و وابستگی به روش‌های سنتی، درآمد کشاورزان همچنان محدود است.

وی ادامه داد: راه عبور از این وضعیت، حرکت به‌سوی کشاورزی هوشمند، تغییر الگوی کشت، توسعه گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و توانمندسازی روستاهاست. با آموزش، فناوری و برنامه‌ریزی هدفمند می‌توان معیشت کشاورزان را به‌طور واقعی متحول کرد.

کیان‌مهر افزود: گلستان دارای منطقه آزاد اینچه‌برون است و تحولات یک‌سال اخیر در این منطقه تفاوتی آشکار با سال‌های رکود گذشته رقم زده است. با اقدامات و پیگیری‌های مکرر طی یک سال اخیر توانستیم پروژه‌هایی را به مرحله اجرا برسانیم. فعال شدن کریدور تجاری با چین و روسیه، آغاز عملیات بزرگ‌ترین پایانه شمال کشور، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهره‌گیری از مزیت‌های گمرکی و امنیت سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات مهم بوده است.

وی تصریح کرد: در استان با کمبود انرژی مواجه هستیم، اما با تغییر رویکرد دولت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، وارد مرحله‌ای تازه از تأمین پایدار برق شده‌ایم. طی یک سال اخیر جلسات متعددی برای جذب سرمایه‌گذار انرژی پاک برگزار کردیم. واگذاری زمین، آغاز پروژه‌های خورشیدی و حرارتی و ورود تدریجی نیروگاه‌ها به مدار، نوید تأمین حداقل ۴۵ مگاوات برق تا پایان سال و کاهش فشار پیک مصرف تابستان را می‌دهد.

وی افزود: برای جبران این ناترازی تنها مسیر، جذب سرمایه‌گذاری و اقدام عملی است. رویکرد تیم اقتصادی استان، افزایش رفاه عمومی، تقویت تولید، ایجاد اشتغال برای جوانان و بازگرداندن امید اجتماعی است.

گلستان؛ مقصدی بالقوه برای گردشگری ملی و بین‌المللی

کیان‌مهر در ادامه گفت: سالانه میلیون‌ها نفر مسافر برای زیارت به مشهد مقدس از استان گلستان عبور می‌کنند. تلاش ما این است که این مسافران حداقل یک تا دو شب در استان اقامت داشته باشند. در این راستا بیش از ۵۸۶ میلیارد تومان تسهیلات گردشگری اختصاص داده شد. »

وی افزود: برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی مانند جشنواره اقوام و تنوع کم‌نظیر جاذبه‌ها از دریا و جنگل تا صحرا و زیارتگاه‌ها، فرصتی طلایی برای تبدیل گلستان به یک مقصد واقعی گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.

انتهای پیام/