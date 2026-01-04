پنج فرد گرفتار شده در ارتفاعات مرزی میرآباد نجات یافتند

به گزارش ایلنا، عبدالسلام مام‌عزیزی،اظهار کرد: هشت روز قبل پنج نفر از اهالی روستای میرآباد این شهرستان، هنگام تردد در مناطق کوهستانی «ناویه‌خان»، به دلیل بارش سنگین برف و کولاک شدید در ارتفاعات محاصره شدند.

وی اضافه کرد: برای نجات جان این افراد هماهنگی‌های لازم برای اعزام تیم‌های امدادی از طریق بالگرد تا نزدیکی مرز و ادامه عملیات به‌صورت زمینی انجام شد اما این افراد به صورت زمینی پنج کیلومتر در مرز عراق را پیموده بودند و وارد خاک کشورمان شدند.

فرماندار اشنویه گفت: این افراد پس از ورود به خاک کشورمان با تماس با اهالی روستای میرآباد درخواست کمک کرده بودند و به همین خاطر ۲ تیم مردم محلی و آشنا به این مسیر و یک تیم ۱۰ نفری از امدادگران هلال احمر به استقبال آنان رفتند.

وی اظهار کرد: یک فروند بالگرد هم به منطقه اعزام شد اما قبل از رسیدن بالگرد این افراد ۲۰ کیلومتر را هم داخل مرز ایران پیموده بودند و به همین خاطر عملیات به صورت زمینی انجام شد.

مام‌عزیزی افزود: هم اکنون این افراد در سلامت کامل قرار دارند و تنها دچار سرمازدگی جزیی در ناحیه دست و پا شدند و اقدامات درمانی لازم را توسط تیم های امدادی دریافت کردند.

فرماندار اشنویه گفت: این افراد به عنوان متردد مرزی مدت هشت روز در یک جان‌پناه کوهستانی از برف و کولاک در امان بودند و در تماس تلفنی با امدادگران توصیه‌های ایمنی لازم به آن‌ها داده شده بود.

مام‌عزیزی یادآور شد: امروز همزمان با شروع عملیات هوایی و زمینی برای نجات این افراد، «خضر کاک‌درویشی» معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی و «حمید محبوبی» مدیرکل هلال احمر آذربایجان غربی با حضور در اشنویه عملیات را به صورت لحظه ای رصد و پیگیری کردند.

فرماندار اشنویه ضمن قدردانی از تلاش های مسوولان کشوری و استانی برای هماهنگی با اقلیم کردستان عراق، اعزام بالگرد در این شرایط جوی و پیگیری وضعیت این افراد گرفتار در برف و کولاک، از ساکنان مناطق مرزی و کوهستانی خواست از هرگونه تردد غیرضروری در نواحی برف‌گیر خودداری کنند، زیرا همچنان خطر کولاک و ریزش بهمن وجود دارد.

انتهای پیام/