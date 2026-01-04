انفجار منزل مسکونی در اثر نشت گاز/این حادثه یک مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اعلام کرد که عصر امروز، انفجار گاز در یک واحد مسکونی سه طبقه در منطقه حصارک کرج باعث مصدومیت یک نفر شد.

وی توضیح داد که حادثه در واحد همکف به مساحت حدود ۵۰ متر رخ داد و مردی ۳۸ ساله در این انفجار مصدوم شد و توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

خوشگرد افزود که این انفجار باعث آتش‌سوزی جزئی در واحد مسکونی شد که با اقدام سریع آتش‌نشانان مهار شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد نشت گاز و روشن شدن کلید برق منجر به وقوع انفجار شده است.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی کرج ضمن تاکید بر رعایت نکات ایمنی، از ساکنان خواست برای پیشگیری از حوادث مشابه، الزامات ایمنی در منازل مسکونی را جدی بگیرند.

