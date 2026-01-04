خبرگزاری کار ایران
هوای اصفهان سردتر می‌شود

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو و ماندگاری سرما تا پایان هفته جاری خبرداد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مینا معتمدی با بیان اینکه بویین میاندشت با بیشینه دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر و کمینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس زیر صفر امروز سردترین نقطه استان اصفهان است، اظهار کرد: دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد و ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

وی ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به دمای صفر درجه می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: از امروز تا پایان هفته جوی پایدار برفراز استان بوده و آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته معتمدی، در مناطق مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا از فردا تا پنجشنبه دور از انتظار نیست.

