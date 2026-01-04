خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشرفت ۹۸ درصدی تقاطع غیرهمسطح آیت الله رودباری

پیشرفت ۹۸ درصدی تقاطع غیرهمسطح آیت الله رودباری
کد خبر : 1737306
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار رشت از افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت الله رودباری این شهر تا دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی گفت: ساخت تقاطع غیرهمسطح آیت الله رودباری که جزوی از طرح میثاق شهر رشت است، با ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار از شهریور سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت ساخت دارد.

وی از افتتاح این تقاطع غیرهمسطح دهه فجر امسال خبر داد و افزود: طول پل این تقاطع (از ابتدای رمپ تا انتهای آن) حدود ۴۲۰ متر است.

شهردار رشت همچنین از پیشرفت ۶۸ درصدی لاین برگشت امام حسین به نیروی دریایی خبر داد و گفت: ساخت این تقاطع غیرهم سطح با ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون عملیات اجرایی نهایی آن در حال اجراست.

رحیم شوقی با بیان اینکه لاین رفت تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین رشت چند ماه قبل افتتاح شد گفت: لاین برگشت این تقاطع ۱۷ متر عرض و ۴۵۰ متر طول دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی