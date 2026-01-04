پیشرفت ۹۸ درصدی تقاطع غیرهمسطح آیت الله رودباری

به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی گفت: ساخت تقاطع غیرهمسطح آیت الله رودباری که جزوی از طرح میثاق شهر رشت است، با ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار از شهریور سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت ساخت دارد.

وی از افتتاح این تقاطع غیرهمسطح دهه فجر امسال خبر داد و افزود: طول پل این تقاطع (از ابتدای رمپ تا انتهای آن) حدود ۴۲۰ متر است.

شهردار رشت همچنین از پیشرفت ۶۸ درصدی لاین برگشت امام حسین به نیروی دریایی خبر داد و گفت: ساخت این تقاطع غیرهم سطح با ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون عملیات اجرایی نهایی آن در حال اجراست.

رحیم شوقی با بیان اینکه لاین رفت تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین رشت چند ماه قبل افتتاح شد گفت: لاین برگشت این تقاطع ۱۷ متر عرض و ۴۵۰ متر طول دارد.

