پیشرفت ۹۸ درصدی تقاطع غیرهمسطح آیت الله رودباری
شهردار رشت از افتتاح تقاطع غیرهمسطح آیت الله رودباری این شهر تا دهه فجر امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی گفت: ساخت تقاطع غیرهمسطح آیت الله رودباری که جزوی از طرح میثاق شهر رشت است، با ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار از شهریور سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۹۸ درصد پیشرفت ساخت دارد.
وی از افتتاح این تقاطع غیرهمسطح دهه فجر امسال خبر داد و افزود: طول پل این تقاطع (از ابتدای رمپ تا انتهای آن) حدود ۴۲۰ متر است.
شهردار رشت همچنین از پیشرفت ۶۸ درصدی لاین برگشت امام حسین به نیروی دریایی خبر داد و گفت: ساخت این تقاطع غیرهم سطح با ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون عملیات اجرایی نهایی آن در حال اجراست.
رحیم شوقی با بیان اینکه لاین رفت تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین رشت چند ماه قبل افتتاح شد گفت: لاین برگشت این تقاطع ۱۷ متر عرض و ۴۵۰ متر طول دارد.