راه‌اندازی نخستین اسکله گردشگری بندرعباس

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به همراه سرپرست معاونت گردشگری استان از نخستین اسکله گردشگری بندرعباس بازدید کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در جریان این بازدید با اشاره به راه‌اندازی اولین اسکله گردشگری شهر بندرعباس با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، این اقدام را نقطه عطفی در ساماندهی و توسعه گردشگری دریایی مرکز استان دانست.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان اظهار کرد: با نصب و بهره‌برداری از این اسکله، زیرساخت لازم برای پهلوگیری و تردد ایمن کشتی گردشگری «گنجر» فراهم شده و از این پس مسافران و گردشگران می‌توانند به‌صورت منظم و استاندارد از خدمات گردشگری دریایی در بندرعباس بهره‌مند شوند.

او با اشاره به ویژگی‌های این کشتی گفت: کشتی گردشگری «گنجر» که زیرساخت اصلی این طرح به شمار می‌رود، از تولیدات داخلی است و در مجموعه کشتی‌سازی فراساحل ساخته شده که نشان‌دهنده توان فنی و مهندسی کشور در حوزه صنایع دریایی است.

رئیسی افزود: با تکمیل اسکله و آماده‌سازی شرایط دسترسی، کشتی گردشگری گنجر تا دو ماه آینده آمادگی کامل برای ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی را خواهد داشت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های دریایی و ساحلی بندرعباس تصریح کرد: راه‌اندازی این اسکله در راستای سیاست‌های توسعه گردشگری دریامحور، تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری و افزایش ماندگاری مسافر در استان انجام شده و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی هرمزگان ایفا کند.
رئیسی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری دریایی از اولویت‌های مهم استان است و اجرای این طرح با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، به‌ویژه شرکت «خورشید مکران»، می‌تواند الگویی موفق برای سرمایه‌گذاری‌های آینده در حوزه گردشگری دریایی هرمزگان باشد.

