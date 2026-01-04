«فاطمه سواری» سرپرست بخشداری اسماعیلیه اهواز شد
استاندار خوزستان با صدور حکمی، فاطمه سواری را به عنوان سرپرست بخشداری اسماعیلیه شهرستان اهواز منصوب کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، طی حکمی فاطمه سواری را به عنوان سرپرست بخشداری اسماعیلیه شهرستان اهواز منصوب کرد.
فاطمه سواری دارای مدرک دکتری بوده و از جمله فعالان سیاسی و اجتماعی استان خوزستان به شمار میرود.
طبق اعلام استانداری، این انتصاب در راستای بهرهگیری از ظرفیت بانوان توانمند و متخصص در سطوح مدیریتی و اجرایی استان انجام شده است.