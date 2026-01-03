سخنگوی علومپزشکی استان سمنان خبر داد:
افزایش شمار مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری تهران - مشهد به 10 نفر
سخنگوی دانشگاه علومپزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان گفت: شمار مصدومان حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر تهران - مشهد که در محدوده روستای یاتری شهرستان گرمسار دچار سانحه شده بود، به 10 نفر افزایش یافت که از این تعداد یک مصدوم بدحال است.
به گزارش ایلنا، کارن یحیایی با بیان اینکه این حادثه ساعاتی پیش رخ داده است، افزود: 10 مصدوم این حادثه به بیمارستان معتمدی شهرستان گرمسار منتقل شدند. راننده اتوبوس همچنان محبوس است و امدادگران با تلاشهای خود در حال انجام عملیات آزادسازی این راننده هستند.
وی به تعداد سرنشینان اتوبوس مسافربری تهران - مشهد که در شهرستان گرمسار دچار سانحه شدهاند اشاره کرده و ادامه داد: این اتوبوس با راننده و کمک راننده 25 سرنشین داشت که از این تعداد 10 سرنشین مصدوم شدند و 14 سرنشین دیگر حال عمومی مناسب داشتند.