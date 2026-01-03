خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی علوم‌پزشکی استان سمنان خبر داد:

افزایش شمار مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری تهران - مشهد به 10 نفر

افزایش شمار مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری تهران - مشهد به 10 نفر
کد خبر : 1736986
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان سمنان گفت: شمار مصدومان حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر تهران - مشهد که در محدوده روستای یاتری شهرستان گرمسار دچار سانحه شده بود، به 10 نفر افزایش یافت که از این تعداد یک مصدوم بدحال است.

به گزارش ایلنا، کارن یحیایی با بیان اینکه این حادثه ساعاتی پیش رخ داده است، افزود: 10 مصدوم این حادثه به بیمارستان معتمدی شهرستان گرمسار منتقل شدند. راننده اتوبوس همچنان محبوس است و امدادگران با تلاش‌های خود در حال انجام عملیات آزادسازی این راننده هستند.

وی به تعداد سرنشینان اتوبوس مسافربری تهران - مشهد که در شهرستان گرمسار دچار سانحه شده‌اند اشاره کرده و ادامه داد: این اتوبوس با راننده و کمک راننده 25 سرنشین داشت که از این تعداد 10 سرنشین مصدوم شدند و 14 سرنشین دیگر حال عمومی مناسب داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی