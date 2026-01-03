افزایش شمار مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری تهران - مشهد به 10 نفر

به گزارش ایلنا، کارن یحیایی با بیان اینکه این حادثه ساعاتی پیش رخ داده است، افزود: 10 مصدوم این حادثه به بیمارستان معتمدی شهرستان گرمسار منتقل شدند. راننده اتوبوس همچنان محبوس است و امدادگران با تلاش‌های خود در حال انجام عملیات آزادسازی این راننده هستند.

وی به تعداد سرنشینان اتوبوس مسافربری تهران - مشهد که در شهرستان گرمسار دچار سانحه شده‌اند اشاره کرده و ادامه داد: این اتوبوس با راننده و کمک راننده 25 سرنشین داشت که از این تعداد 10 سرنشین مصدوم شدند و 14 سرنشین دیگر حال عمومی مناسب داشتند.

