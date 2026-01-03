خبرگزاری کار ایران
مدارس ابتدایی طالقان و آسارا غیرحضوری شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی شهرستان‌های طالقان و آسارا در روز یکشنبه خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، محمدرضا فلاح‌نژاد اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی برودت هوا، روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه، مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی تعطیل و مدارس ابتدایی شهرستان طالقان و منطقه آسارا به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: بر این اساس، مادرانی که فرزندان آن‌ها در مقاطع ابتدایی، مهدکودک و پیش‌دبستانی تحصیل می‌کنند، می‌توانند از امکان دورکاری بهره‌مند شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تأکید بر اولویت حفظ سلامت دانش‌آموزان، از شهروندان خواست اطلاعیه‌های رسمی را از طریق مراجع معتبر دنبال کنند.

