فرماندار شهرستان گرمسار خبر داد:
واژگونی اتوبوس تهران - مشهد در گرمسار و برجای ماندن 3 مصدوم
فرماندار شهرستان گرمسار از توابع استان سمنان به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره کرده و گفت: یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر تهران - مشهد در محدوده این شهرستان واژگون شده و این حادثه رانندگی 3 مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا، علی همتی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این رابطه افزود: یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور مواصلاتی تهران - مشهد در محدوده روستای یاتری شهرستان گرمسار به علت لغزندگی سطح جاده از مسیر منحرف و واژگون شد.
وی ادامه داد: در پی این حادثه، 3 نفر از مسافران دچار مصدومیت شدند که بلافاصله توسط عوامل امدادی به بیمارستان معتمدی گرمسار منتقل شدند و روند درمانی آنها در حال انجام است. حال عمومی هر 3 مصدوم مساعد گزارش شده و مصدومیت آنها جدی نیست.
فرماندار شهرستان گرمسار به اقدامات امدادی انجام شده برای سایر مسافران این اتوبوس مسافربری اشاره کرده و اظهار داشت: سایر مسافران این اتوبوس مسافربری نیز با همکاری نیروهای جمعیت هلالاحمر اسکان داده شدند و خدمات امدادی لازم به آنها ارائه شد.