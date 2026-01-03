خبرگزاری کار ایران
فرماندار شهرستان گرمسار خبر داد:

واژگونی اتوبوس تهران - مشهد در گرمسار و برجای ماندن 3 مصدوم

فرماندار شهرستان گرمسار از توابع استان سمنان به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره کرده و گفت: یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر تهران - مشهد در محدوده این شهرستان واژگون شده و این حادثه رانندگی 3 مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، علی همتی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و در این رابطه افزود: یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور مواصلاتی تهران - مشهد در محدوده روستای یاتری شهرستان گرمسار به علت لغزندگی سطح جاده از مسیر منحرف و واژگون شد.

وی ادامه داد: در پی این حادثه، 3 نفر از مسافران دچار مصدومیت شدند که بلافاصله توسط عوامل امدادی به بیمارستان معتمدی گرمسار منتقل شدند و روند درمانی آنها در حال انجام است. حال عمومی هر 3 مصدوم مساعد گزارش شده و مصدومیت آنها جدی نیست.

فرماندار شهرستان گرمسار به اقدامات امدادی انجام شده برای سایر مسافران این اتوبوس مسافربری اشاره کرده و اظهار داشت: سایر مسافران این اتوبوس مسافربری نیز با همکاری نیروهای جمعیت هلال‌احمر اسکان داده شدند و خدمات امدادی لازم به آنها ارائه شد.

