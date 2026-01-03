خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راه استان زنجان خبر داد:

2 کشته و 3 مصدوم؛ دستاورد تصادف در جاده زنجان - میانه

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و گفت: برخورد تریلی کشنده اسکانیا با یک دستگاه خودروی پراید در محور جاده قدیم زنجان - میانه 2 فوتی و 3 مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد حسن خلجی به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در 57 کیلومتری محور مواصلاتی جاده قدیم زنجان - میانه، بلافاصله مأموران پلیس به همراه گروه‌های امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وی ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که تصادف بین یک دستگاه تریلی کشنده اسکانیا با یک دستگاه خودروی سواری پراید بوده که در اثر این حادثه، متاسفانه 2 فرد 50 و 18 ساله در دم جان باختند. همچنین 3 نفر نیز مصدوم شدند که توسط عوامل امدادی به بیمارستان انتقال یافتند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان به دلیل اصلی وقوع این تصادف دلخراش و مرگبار در جاده قدیم زنجان - میانه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: علت اصلی وقوع این حادثه رانندگی توسط کارشناسان پلیس راه، انحراف به چپ سواری پراید نسبت به کامیون گزارش شده است.

