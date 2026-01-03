خبرگزاری کار ایران
۴ کوهنورد مصدوم در ارتفاعات کوه تفتان نجات یافتند

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان گفت: چهار کوهنورد مصدوم در ارتفاعات کوه تفتان توسط امدادگران جمعیت هلال احمر نجات یافتند.

به گزارش ایلنا، سیدمحمدمهدی سجادی شامگاه شنبه افزود: عصر امروز در پی اعلام حادثه مصدومیت چهار نفر از کوهنوردان در ارتفاعات کوهستان تفتان، بلافاصله سه تیم تخصصی امداد هلال احمر از پایگاه تفتان به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات ۲ نفر از مصدومان به‌صورت سرپایی درمان و ۲ نفر دیگر با انجام عملیات حمل ایمن، به پایین کوه انتقال یافته و جهت ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خاش اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان از کوهنوردان اعزامی به مناطق کوهستانی استان به‌ویژه تفتان با توجه به برودت هوا خواست، هنگام برنامه ریزی صعود به مناطق کوهستانی و ارتفاعات برفگیر ضمن به همراه داشتن لباس کافی و مناسب فصل و همچنین آگاهی از وضعیت آب و هوا از مسیرهای مشخص و پاکوب شده برای صعود و فرود به ارتفاعات یاد شده استفاده و با زمان بندی مناسب برنامه صعود و فرود خود را قبل از تاریکی هوا تنظیم کنند.

وی تاکید کرد: همچنین ضروریست کوهنوردان در زمان صعود به کوهستان به همراه گروهی مجرب و آموزش دیده و سازمان‌های امدادرسان اقدام به این کار کنند.

