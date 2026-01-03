در شهرستان اردل:
گاز گرفتگی در چادر سبب فوت سه نفر شد
فرماندار اردل از جان باختن سه گردشگر بر اثر گازگرفتگی در حاشیه دریاچه کارون ۴ خبر داد و نسبت به استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد در سفرهای زمستانی هشدار داد.
به گزارش ایلنا، رضا حاجیپور اظهارداشت: ۶ نفر گردشگر مرد اهل استان اصفهان که با هدف تفریح به بخش میانکوه شهرستان اردل سفر کرده بودند، اقدام به برپایی ۲ دستگاه چادر در حاشیه دریاچه کارون ۴ کردند.
وی افزود: براساس بررسیهای اولیه و گزارشهای میدانی، در یکی از چادرها به دلیل نبود تهویه مناسب و استفاده از زغال و چوب برای گرمایش، گازگرفتگی رخ داده که این حادثه ناگوار منجر به جان باختن سه نفر از این گردشگران شده است.
فرماندار اردل گفت: ۲ نفر از فوتشدگان حدود ۵۵ سال و یک نفر حدود ۳۰ سن داشتند.
وی با ابراز تاسف عمیق از وقوع این حادثه، بر لزوم رعایت اصول ایمنی در سفرهای زمستانی تاکید کرد و افزود: استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد به ویژه در فضاهای بستهای مانند چادر، میتواند بسیار خطرناک و مرگبار باشد.
حاجیپور از شهروندان و گردشگران خواست هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند و در سفرهای زمستانی از تجهیزات ایمن و استاندارد استفاده کنند تا از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری شود.