آتشسوزی در ارتفاعات کوه خامی گچساران مهار شد
مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد از مهار آتشسوزی در منطقه حفاظتشده ارتفاعات کوه خامی گچساران خبر داد و گفت: این آتشسوزی پس از ۲۴ ساعت هماکنون بهطور کامل تحت کنترل است و عملیات پایش منطقه ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، عبدال دیانتینسب روز شنبه اظهار داشت: آتشسوزی از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۱۱ دیماه آغاز شد که بهدلیل سختگذر(صعبالعبور) بودن منطقه، تاریکی هوا و سرمای شدید، نیروهای مهار آتش صبح روز جمعه به محل حادثه رسیدند.
وی افزود: نیروهای محیطزیست، منابع طبیعی، جوامع محلی و تیمهای کوهنوردی در عملیات مهار آتش مشارکت داشتند و با تلاش مستمر، حریق پس از حدود ۲۴ ساعت مهار شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دشواریهای عملیات گفت: در برخی نقاط، با وجود وجود لایهای از برف روی بوتههای خشک، آتش از زیر برف در حال گسترش بود که این موضوع، روند مهار حریق را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرد.
دیانتینسب تصریح کرد: بهدلیل موقعیت جغرافیایی و نبود مسیر دسترسی، نیروها ناچار به طی حدود ۶ ساعت پیادهروی مداوم برای رسیدن به کانونهای آتش بودند.
وی با بیان اینکه وسعت و دلیل آتشسوزی پس از بررسیهای لازم از سوی کارشناسان اعلام میشود افزود: هماکنون نیز ۲ گروه(اکیپ) در منطقه حضور دارند و عملیات پایش و اطمینان از شعلهور نشدن مجدد ادامه دارد.