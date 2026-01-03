بازگشایی گردنه کِلوسه در فریدونشهر بعد از گذشت ۱۰ روز

به گزارش ایلنا از اصفهان، سعید محمدخانی اظهار داشت: در مدت انسداد گردنه مذکور، حجم برف در برخی نقاط آن به بیش از ۶ متر می‌رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شیب تند مسیر، یخ‌زدگی سطح جاده و وزش بادهای شدید که موجب بادروبه و انباشت مجدد برف می‌شد، عملیات برف‌روبی را در نقطه کوهستانی با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده بود.

رییس راهداری فریدونشهر اعلام کرد: با توجه به احتمال بارش‌های جدید، رانندگان پیش از سفر در این محور از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در صورت نامساعد بودن شرایط جوی، از تردد در این مسیر خودداری کنند.

