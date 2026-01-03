خبرگزاری کار ایران
بازگشایی گردنه کِلوسه در فریدونشهر بعد از گذشت ۱۰ روز

رییس اداره راهداری و حمل نقل جاده ای فریدونشهر گفت: گردنه «کِلوسِه» در این شهرستان که به‌دلیل بارش‌های سنگین برف، کولاک شدید و ریزش بهمن، از حدود ۱۰ روز گذشته مسدود شده بود، با تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری بازگشایی و تردد در این محور برقرار شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سعید محمدخانی اظهار داشت: در مدت انسداد گردنه مذکور، حجم برف در برخی نقاط آن به بیش از ۶ متر می‌رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: شیب تند مسیر، یخ‌زدگی سطح جاده و وزش بادهای شدید که موجب بادروبه و انباشت مجدد برف می‌شد، عملیات برف‌روبی را در نقطه کوهستانی با دشواری‌های فراوانی مواجه کرده بود.

رییس راهداری فریدونشهر اعلام کرد: با توجه به احتمال بارش‌های جدید، رانندگان پیش از سفر در این محور از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و در صورت نامساعد بودن شرایط جوی، از تردد در این مسیر خودداری کنند.

