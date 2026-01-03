خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد:

اهداء زندگی 6 بیمار مرگ مغزی به 20 بیمار در استان مرکزی

اهداء زندگی 6 بیمار مرگ مغزی به 20 بیمار در استان مرکزی
کد خبر : 1736905
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با اهداء اعضای 6 بیمار مرگ مغزی در این استان 20 نفر از بیماران نیازمند عضو، فرصت دوباره زندگی یافتند. اهداءکنندگان در رده سنی 20 تا 50 سال قرار داشتند و شامل 3 زن و 3 مرد بودند.

به گزارش ایلنا، جواد نظری افزود: علت فوت این افراد تصادف و مشکلات مغزی بوده است و تیم‌های پزشکی موفق شدند با رضایت‌گیری از خانواده‌ها روند اهداء عضو را انجام دهند. از این افراد یک قلب، 8 کلیه، 4 کبد و تعداد زیادی نسوج، به بیماران نیازمند پیوند شد.

وی ادامه داد: از 15 بیمار مرگ مغزی معرفی‌شده استان مرکزی در سال جاری، 5 مورد قابلیت اهداء نداشتند، 6 مورد رضایت داده شد و فرایند اهداء اعضاء را انجام دادند، 2 مورد پیش از انجام مراحل فوت کردند و همچنین 2 مورد نیز با عدم رضایت خانواده‌ها مواجه شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: سال گذشته نیز 3 مورد اهداء عضو در این استان انجام شد، اما از ابتدای سال جاری تاکنون این رقم به 6 مورد افزایش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده رشد فرهنگ اهداء عضو در میان شهروندان استان است.

نظری تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی و افزایش آگاهی عمومی نقش مهمی در ارتقاء آمار اهداء عضو دارد. دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تلاش می‌کند با همکاری مراکز درمانی و نهادهای فرهنگی، زمینه مشارکت بیشتر در این اقدام انسان‌دوستانه را فراهم کند.

وی به شاخص‌های اهداء عضو اشاره کرده و بیان داشت: طبق شاخص (PMP) از هر یک میلیون نفر، 3 اهداء عضو انجام می‌شود. این شاخص در استان مرکزی به 7.8 درصد رسیده است. این رقم در کشور اسپانیا به عنوان پیشتاز اهداء عضو در جهان، 46 نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرد: اعضاء قابل اهداء از فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه‌ها، کبد، روده‌ها، لوزالمعده (پانکراس) و کلیه‌ها است. برخی از بافت‌های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب نیز قابل پیوند است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی