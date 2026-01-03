اهداء زندگی 6 بیمار مرگ مغزی به 20 بیمار در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، جواد نظری افزود: علت فوت این افراد تصادف و مشکلات مغزی بوده است و تیم‌های پزشکی موفق شدند با رضایت‌گیری از خانواده‌ها روند اهداء عضو را انجام دهند. از این افراد یک قلب، 8 کلیه، 4 کبد و تعداد زیادی نسوج، به بیماران نیازمند پیوند شد.

وی ادامه داد: از 15 بیمار مرگ مغزی معرفی‌شده استان مرکزی در سال جاری، 5 مورد قابلیت اهداء نداشتند، 6 مورد رضایت داده شد و فرایند اهداء اعضاء را انجام دادند، 2 مورد پیش از انجام مراحل فوت کردند و همچنین 2 مورد نیز با عدم رضایت خانواده‌ها مواجه شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: سال گذشته نیز 3 مورد اهداء عضو در این استان انجام شد، اما از ابتدای سال جاری تاکنون این رقم به 6 مورد افزایش یافته است. این موضوع نشان‌دهنده رشد فرهنگ اهداء عضو در میان شهروندان استان است.

نظری تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های درمانی و افزایش آگاهی عمومی نقش مهمی در ارتقاء آمار اهداء عضو دارد. دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تلاش می‌کند با همکاری مراکز درمانی و نهادهای فرهنگی، زمینه مشارکت بیشتر در این اقدام انسان‌دوستانه را فراهم کند.

وی به شاخص‌های اهداء عضو اشاره کرده و بیان داشت: طبق شاخص (PMP) از هر یک میلیون نفر، 3 اهداء عضو انجام می‌شود. این شاخص در استان مرکزی به 7.8 درصد رسیده است. این رقم در کشور اسپانیا به عنوان پیشتاز اهداء عضو در جهان، 46 نفر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرد: اعضاء قابل اهداء از فرد مرگ مغزی شامل قلب، ریه‌ها، کبد، روده‌ها، لوزالمعده (پانکراس) و کلیه‌ها است. برخی از بافت‌های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب نیز قابل پیوند است.

