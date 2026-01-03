مدیرکل راهداری گیلان:
محور پونل به خلخال به دلیل بارش برف مسدود شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان گفت: بارش برف در جاده های استان متوقف شده و بیشترین بارش با ۴۰ سانتیمتر در محور اسالم به خلخال ثبت شد.
به گزارش ایلنا، فریبرز مرادی روز شنبه با تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی گیلان اظهار کرد: در گردنه الماس محور اسالم - خلخال بارش برف متوقف شده اما با توجه به ارتفاع ۴۰ سانتیمتری برف، تردد تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است، محور پونل - خلخال در محدوده زندانه به دلیل یخبندان، کولاک و احتمال ریزش بهطور کامل مسدود است.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش های دریافتی تا ساعت ۱۲ امروز بارش برف در تمامی محورهای مواصلاتی استان متوقف شده است.
مرادی با اشاره به بیشترین میزان بارش برف در محورهای کوهستانی افزود: در محور اسالم به خلخال ۴۰ سلنتیمتر، سیاهکل - دیلمان، پونل -، فومن -، ماسال - گیلوان ۳۰ و ماسوله ۱۰ سانتیمتر برف بازیده است.
وی بیان کرد: در ارتفاعات رودسر از جمله زیاز و شوک ۱۰ سانتیمتر، لاتمحله پنج، شوویل ۱۵، در ارتفاعات املش، مناطق ملکوت و خصیب دشت هر کدام ۱۰ سانتیمتر و در ارتفاعات رودبار شامل حشمت ۲۰ سانتیمتر، کلیشم ۱۵ سانتیمتر و ویه ۱۰ سانتیمتر برف گزارش شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان اعلام کرد: در محور شفت - امامزاده اسحاق و محور بهارستان - آقچای نیز حداکثر ارتفاع برف ۱۰ سانتیمتر برف باریده است.
وی با تاکید بر رعایت نکات ایمنی اظهار کرد: ترافیک در سایر محورهای مواصلاتی گیلان در جریان است، اما رانندگان در جادههای برفگیر و کوهستانی حتما زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.
شماره تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان بهصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به هماستانیها و مسافران در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی تمامی محورهای مواصلاتی استان و راههای ارتباطی استانهای همجوار است.
آسمان گیلان هم اینک ابری تا نیمه ابری است.