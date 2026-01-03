مدارس ابتدایی استان همدان غیر حضوری شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری همدان بر اساس این تصمیم، فعالیت آموزشی مراکز پیش‌دبستانی‌ و مدارس ابتدایی استان نیز در همین روز (نوبت صبح و بعدازظهر) به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی برگزار خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: سامانه بارشی که از روز گذشته جمعه وارد استان شده بود، تا اواسط امروز شنبه ادامه دارد و آسمان را سفیدپوش و بارانی نگه می‌دارد.

