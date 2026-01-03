خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فردا یکشنبه؛

مدارس ابتدایی استان همدان غیر حضوری شد

مدارس ابتدایی استان همدان غیر حضوری شد
کد خبر : 1736887
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی استانداری همدان، اعلام کرد: در پی دریافت گزارش‌های هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، تمامی کودکستان ها استان همدان در روز یک‌شنبه ۱۴ دی‌ماه تعطیل و مدارس پیش دبستانی و ابتدایی استان غیر حضوری شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری همدان بر اساس این تصمیم، فعالیت آموزشی مراکز پیش‌دبستانی‌ و مدارس ابتدایی استان نیز در همین روز (نوبت صبح و بعدازظهر) به‌صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزش مجازی برگزار خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: سامانه بارشی که از روز گذشته جمعه وارد استان شده بود، تا اواسط امروز شنبه ادامه دارد و آسمان را سفیدپوش و بارانی نگه می‌دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی