به میزبانی اراک:

مسابقات ورزشی جودو کارگران کشور به کار خود پایان داد

​مسابقات ورزشی جودو کارگران کشور در اراک به کار خود پایان داد. این دوره از مسابقات علاوه بر تعیین قهرمانان، به عنوان مرحله انتخابی تیم ملی جودو کارگران نیز محسوب می‌شد و نفرات برگزیده برای حضور در رقابت‌های برون‌مرزی و بین‌المللی معرفی خواهند شد.

به گزارش ایلنا، مسابقات جودو قهرمانی کارگران کشور با معرفی نفرات و تیم‌های برتر، به میزبانی شهر اراک به خط پایان رسید. این دوره از رقابت‌ها با حضور 23 تیم‌ و 120 جودوکارانی از استان‌های مختلف کشور به میزبانی هیئت ورزش کارگری استان مرکزی و در سالن ورزشی شرکت ماشین‌سازی اراک با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این دوره از مسابقات ، تیم خراسان رضوی عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص داد. تیم‌های خراسان شمالی و البرز نیز به ترتیب عنوان‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. ورزشکاران کارگر در اوزان مختلف به مدت یک روز با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان، نفرات برتر هر وزن معرفی شدند.

در این دوره از رقابت‌های مسابقات ورزشی جودو کارگران کشور در وزن 60- کیلوگرم بابک عبادی از هرمزگان، در وزن 66- کیلوگرم کیوان مهدی‌زاده از تهران، در وزن 73- کیلوگرم بهنام باغچقی از خراسان شمالی، در وزن 81- کیلوگرم رضا پارساپور از خراسان شمالی، عناوین برتر انفرادی را به خود اختصاص دادند.

همچنین در وزن 90- کیلوگرم امید تزتک از خراسان رضوی، در وزن 100- کیلوگرم فیروز اسدی از البرز و در وزن 100+ کیلوگرم علیرضا علیزاده از خراسان رضوی، عنوان‌های برتر انفرادی این وزن‌ها را در این دوره از رقابت‌های مسابقات ورزشی جودو کارگران کشور که به میزبانی اراک برگزار شد به خود اختصاص دادند.

