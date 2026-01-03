پس از دو هفته جستجو؛ پیکر زن لامردی پیدا شد

به گزارش ایلنا، حسن مقیمی با اعلام این خبر، افزود: جست‌وجوها برای یافتن بانوی اهل روستای رکن‌آباد از توابع شهرستان لامرد که پس از بارش‌های شدید باران مفقود شده بود، پس از حدود دو هفته تلاش بی‌وقفه نیروهای امدادی و محلی، با کشف پیکر وی به پایان رسید.

او ادامه داد: به دنبال اعلام مفقودی این بانوی ۴۲ ساله، تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان لامرد با همراهی نیروهای انتظامی، نظامی و مشارکت گسترده مردم منطقه، عملیات جست‌وجوی گسترده‌ای را از ساعات اولیه آغاز کردند، اما شرایط نامساعد جوی، بارندگی‌های اخیر و گستردگی مناطق مورد جست‌وجو، روند عملیات را با دشواری‌هایی همراه کرده بود.

او گفت: در روزهای ابتدایی این عملیات، جسدی در آب‌انباری واقع در حدفاصل روستای رکن‌آباد تا خشت کشف شد که در ابتدا گمان می‌رفت متعلق به بانوی مفقود باشد.

مقیمی اضافه کزد: این موضوع باعث پایان موقت عملیات جست‌وجو شد، اما پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تطبیق مشخصات هویتی، مشخص شد جسد کشف‌شده ارتباطی با بانوی مفقود رکن‌آبادی ندارد و متعلق به فرد دیگری است؛ بر همین اساس، عملیات جست‌وجو ادامه یافت.

رئیس جنعیت هلال احمر لامرد بیان کرد: در ادامه پیگیری‌ها، سرانجام پیکر این بانو در پایین‌تر از «گرهن آقایی» و در محدوده حدفاصل مناطق کشکو و کرزا کشف شد و بدین ترتیب، پرونده این مفقودی پس از دو هفته تلاش شبانه‌روزی بسته شد.

او ضمن قدردانی از همکاری نیروهای نظامی، انتظامی و همراهی مردم محلی که نقش مهمی در پیشبرد عملیات داشتند، گفت: پیکر این بانو پس از کشف، برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع مرتبط شده است.

مقیمی اظهار کرد: علت دقیق حادثه و جزئیات تکمیلی پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

