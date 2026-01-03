مدیرعامل هلالاحمر استان قزوین خبر داد؛
مصدومیت 4 نفر در واژگونی خودروی وانت مزدا
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی وانت مزدا در اتوبان قزوین_زنجان، نرسیده به روستای قرهباغ 4 نفر مصدوم بر جای گذاشت.
وی اضافه کرد: این حادثه در ساعت 22:00 جمعه 12 دی 1404 به هلال احمر قزوین اعلام شد. تیم امداد و نجات پایگاه نرجه بلافاصله اعزام و پس از ارزیابی،تثبیت و اقدامات پیش بیمارستانی یک نفر مصدوم توسط نجاتگران پایگاه نرجه و 3 نفر مصدوم دیگر توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.