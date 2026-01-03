امام جمعه موقت قزوین:
دولت در کنار اقشار ضعیف جامعه باشد / ایجاد نارضایتی زیانهای جبرانناپذیر دارد
امام جمعه موقت قزوین گفت: دولت باید بیش از گذشته، در کنار اقشار ضعیف جامعه باشد؛ چرا که ایجاد نارضایتی زیانهای جبرانناپذیری خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مراسم گرامیداشت یاد سردارِ شهید، سپهبد حاج قاسم سلیمانی در شهر اقبالیه برگزار شد.
حجتالاسلام سیدمهدی خضری، امام جمعه موقت قزوین در این مراسم طی سخنانی مردم را به تصمیمگیری عاقلانه و به دور از احساسات، همچنین تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب توصیه کرد.
