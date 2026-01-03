وقوع حادثه گازگرفتگی در شهر تاکستان با دو قربانی

به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری در تشریح این خبر گفت: در ساعت حدود 2 بامداد روز شنبه 13 دی‌ماه، گزارشی مبنی بر وقوع مسمومیت با گاز منواکسیدکربن (CO) در شهر تاکستان به مرکز ارتباطات اورژانس استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس تاکستان 2 به محل حادثه اعزام شد. پس از حضور تیم فوریت‌ پزشکی در صحنه و انجام بررسی‌ها، متاسفانه مشخص شد دو نفر شامل یک مرد حدودا 40 ساله و یک نوجوان 14 ساله که به گفته شاهدان از اتباع افغانستان بوده‌اند، پیش از رسیدن عوامل اورژانس جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان با اشاره به خطرات جدی گاز منواکسیدکربن ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌کنیم با رعایت نکات ایمنی، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و اطمینان از تهویه مناسب از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.

