وقوع حادثه گازگرفتگی برای 30 نفر در استان اردبیل / مونوکسیدکربن جان 2 نفر را گرفت

به گزارش ایلنا، روزبه مقدم به تشریح جزئیات یکی از این حوادث گازگرفتگی پرداخته و افزود: در پی تماس مردمی با سامانه اورژانس 115 گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در یکی از محلات مشگین‌شهر اعلام شد و امدادگران بلافاصله با یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی به جان باختن هر 2 مصدوم این حادثه گازگرفتگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این حادثه 2 نفر زن و شوهر حدوداً 50 ساله به دلیل استنشاق گاز مونوکسیدکربن و مسمومیت با این گاز جان خود را از دست داده بودند. این 2 نفر پس از تأیید فوت، از سوی نیروهای اورژانس تحویل عوامل نیروی انتظامی شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به وقوع حادثه‌ای مشابه در شهر نمین اشاره کرده و اظهار داشت: گزارشی مبنی بر مسمومیت با مونوکسیدکربن در یکی از محله‌های این شهر به سامانه 115 اعلام شده و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

مقدم تصریح کرد: در این حادثه، 4 نفر دچار مسمومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه فوتی در پی نداشت. بی‌توجهی به ایمنی وسایل گرمایشی از عوامل اصلی بروز اینگونه حوادث عنوان شده است.

وی با اشاره به اینکه در بازه زمانی 48 ساعت گذشته 30 نفر در مناطق مختلف این استان به دلیل نشت گاز و استنشاق گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند، بیان داشت: تیم‌های عملیاتی اورژانس 115 در پی دریافت تماس‌های مردمی بلافاصله به محل‌های حادثه اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل به عوامل وقوع این حوادث اشاره داشته و تأکید کرد: نقص فنی در وسایل گرمایشی، استفاده از دودکش‌های غیراستاندارد و تهویه نامناسب از مهم‌ترین عوامل مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در این بازه زمانی بوده است.

مقدم بر رعایت نکات ایمنی به خصوص استانداردسازی وسایل گرمایشی گازسوز تأکید کرده و در این رابطه ابراز داشت: نزدیک به 80 درصد حوادث ناشی از گازگرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کشور و به تبع آن استان اردبیل، به دلیل سهل‌انگاری افراد در استفاده صحیح و ایمن از وسایل گازسوز استاندارد است.

وی اضافه کرد: با توجه به برودت هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، از شهروندان درخواست می‌شود نسبت به بررسی ایمنی بخاری‌ها و دودکش‌ها توجه کنند. همچنین در صورت مشاهده علایمی مانند سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و خواب‌آلودگی در اسرع وقت و بلافاصله با اورژانس 115 و فوریت‌های پزشکی تماس بگیرند.

