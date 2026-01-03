استاندار آذربایجان غربی:
خدمت به مردم تعطیلی ندارد / کمبودی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه بازار استان پویا و متعهد است گفت: کمبودی در تامین کالاهای اساسی استان وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی، در نشست با اصناف و بازاریان استان با اشاره به جایگاه والای پدر و مادر در اسلام اظهار کرد: خدمت به مردم محدود به روز تعطیل و غیرتعطیل نیست و مسئولیتپذیری نیازمند سلامت جسمی و روحی و نداشتن مشکلات خانوادگی است.
وی نقش بازاریان را در اقتصاد کشور و زندگی روزمره مردم بسیار اساسی دانست و افزود: در میان بازاریان استان هیچگونه سستی مشاهده نمیشود و این موضوع در بازدید از بازار ارومیه بهوضوح مشهود بود؛ بازاریان در مسیر تأمین ارزاق عمومی مردم تلاش جدی دارند.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وجود برخی مشکلات قیمتی در بازار تصریح کرد: این مسائل عمدتاً به تصمیمات دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی، تعزیرات و صنعت، معدن و تجارت بازمیگردد و بعضی تصمیمات مانعی برای ادامه فعالیت اصناف ایجاد کرده است.
رحمانی با بیان اینکه رئیسجمهور نگاه ویژهای به آذربایجان غربی دارد، گفت: رویکرد مسئولان ملی نسبت به این استان متفاوت از سایر استانهاست، چراکه آذربایجان غربی از ظرفیتهای بالایی از جمله هممرزی با سه کشور، امکان توسعه واردات و صادرات و برخورداری از نیروی انسانی توانمند برخوردار است.
وی امنیت استان را مرهون تلاشهای مرزبانان دلیر و نیروهای خدوم نظامی و انتظامی دانست و تأکید کرد: استان نیازمند نوسازی جدی در حوزه زیرساختها و تجهیزات است. در این زمینه راهداری و اورژانس عملکرد قابل قبولی در نوسازی ماشینآلات داشتهاند، اما شهرداریها در این حوزه ضعیف عمل کردهاند.
استاندار آذربایجان غربی در پایان وفور کالا، قیمت مناسب و جلوگیری از گرانفروشی و کمفروشی را از دغدغههای اصلی مدیریت استان عنوان کرد.
استاندار آذربایجان غربی، با تأکید بر تأمین پایدار کالاهای اساسی اظهار کرد: در اقلام پرمصرف نباید هیچگونه کمبودی وجود داشته باشد و رصدهای انجامشده از بازار نشان میدهد که آشفتگیهای بازار کالاهای اساسی بهطور محسوسی کاهش یافته است.
وی با اشاره به دغدغههای اصناف و بازاریان افزود: مشکلات مربوط به سامانههای ثبت سفارش یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی در استان است و باید در اسرع وقت برای رفع این مشکلات اقدام شود.