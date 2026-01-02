پل سه راه جویبار یکشنبه زیر بار ترافیکی می رود

به گزارش ایلنا، پل سه‌راه جویبار که سال‌ها چشم‌انتظار تکمیل مانده بود، این روز‌ها با نفس تازه‌ای که از پیگیری‌های شبانه‌روزی استاندار مازندران گرفته، به آخرین گام‌های خود رسیده و قرار است روز یکشنبه زیر بار ترافیک برود؛ پایانی بر سال‌ها انتظار مردم و آغاز مسیری که با تلاش بی‌وقفه رقم خورد. ‎

استاندار مازندران از نخستین روز حضور خود در استان، تکمیل این پروژه را یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت اجرایی اعلام کرده و طی این مدت به‌صورت مداوم، چند بار در هفته با حضور در محل پروژه، روند پیشرفت کار را از نزدیک بررسی می‌نمود. این حضور‌های میدانی که اغلب در ساعات شب و خارج از زمان اداری انجام شده، موجب شد پروژه‌ای که سال‌ها پیشرفت قابل‌قبولی نداشت، وارد مسیر فعال و منظم اجرایی شود.

بازدید‌های شبانه استاندار، بررسی مرحله‌به‌مرحله کار، ورود مستقیم به گره‌های اجرایی و نظارت لحظه‌ای بر پیشرفت، روح تازه‌ای در این طرح دمید. در بازدید شبانه او، عملیات نهایی شامل آسفالت‌ریزی، نصب تابلو‌ها و علائم راهنمایی و رانندگی و تکمیل جزئیات فنی در حال انجام بود و بتن‌ریزی بخش‌های باقی‌مانده نیز در حال خشک شدن است.

استاندار مازندران که قرار است صبح فردا نیز برای پیگیری روند نهایی پروژه در محل حاضر شود، بر رعایت دقیق شاخص‌های علمی در حوزه ترافیک، مقاومت سازه و کیفیت آسفالت تأکید کرد و گفت: سلامت مردم برای ما خط قرمز است و هیچ مرحله‌ای بدون اطمینان کامل از استاندارد‌های فنی تأیید نخواهد شد.

به گفته مسئولان اجرایی، با تکمیل مراحل پایانی و انجام تست‌های فنی، پل سه‌راه جویبار روز یکشنبه به‌طور رسمی زیر بار ترافیک خواهد رفت؛ پلی که اگرچه با بتن و فولاد ساخته شده، اما با ایستادگی شبانه روزی، پیگیری و حضور خستگی‌ناپذیر استاندار جان گرفت.

