مدیرکل راهداری استان خبر داد:
زنجیرچرخ؛ تنها شرط تردد در محورهای مواصلاتی کوهستانی استان اردبیل / تردد در جادهها جریان دارد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل زنجیرچرخ را تنها شرط تردد در محورهای مواصلاتی کوهستانی این استان برشمرد و گفت: در حال حاضر تمام جادههای این استان باز است و تردد در آنها جریان دارد، اما تردد در گردنههای کوهستانی تنها با زنجیرچرخ ممکن است.
به گزارش ایلنا، کلیماله وثوقی به وضعیت جادهها و محورهای مواصلاتی استان اردبیل اشاره داشته و افزود: در حال حاضر تمام جادههای این استان تحت تأثیر بارش برف و باران قرار دارد، اما با تلاش شبانهروزی راهداران هیچیک از راههای اصلی و فرعی استان مسدود نیست و تردد در آنها جریان دارد.
وی رعایت مسائل ایمنی در مسیرهای کوهستانی را ضروری دانسته و ادامه داد: تردد در محور خلخال - اسالم، محور اردبیل - سرچم، محور نیر - سراب محدوده گردنه صایین و محور اردبیل - آستارا محدوده گردنه حیران تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکانپذیر است. رانندگان باید در مسیرها از تجهیزات زمستانی استفاده کنند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل اظهار داشت: هماکنون در مسیرهای اردبیل - آستارا، نیر - سراب، اردبیل - سرعین، رضی - گرمی، اردبیل - سرچم و خلخال - اسالم بارش برف گزارش شده است و محورهای شمالی استان نیز شاهد بارندگی هستند که این شرایط لغزندگی سطح جادهها را در پی دارد.
وثوقی تصریح کرد: رانندگی در شرایط ناپایدار جوی نیازمند دقت و هوشیاری مضاعف است. کاهش سرعت، رعایت فاصله طولی مناسب با خودرو جلویی، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز و شتابزدگی، همراه داشتن تجهیزات کامل زمستانی به ویژه زنجیرچرخ از مهمترین عوامل پیشگیری از حوادث جادهای در این شرایط است.
وی به اقدامات انجام شده در جادههای استان اردبیل اشاره کرده و بیان داشت: بیش از 400 نفر از نیروهای راهداری به همراه 300 دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین در جادههای استان مستقر هستند و عملیات برفروبی، نمکپاشی و پاکسازی جادهها بهصورت مستمر در حال انجام است تا از بروز اختلال در تردد جلوگیری شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل تأکید کرد: از شهروندان و مسافران درخواست میشود از سفرهای غیرضروری جلوگیری کنند و در صورات الزام به سفر از آخرین وضعیت جادهها اطلاع کسب کنند. در این راستا سامانه تلفنی 141 به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و ارائه اطلاعات در این زمینه است.