پوشش همه خانوارهای دهک یک تا چهار شادگان زیر چتر کمیته امداد تا ۱۰ روز آینده
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از قرار گرفتن همه خانوارهای دهکهای یک تا چهار شهرستان شادگان که مستمریبگیر نیستند، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که به خوزستان سفر کرده است، گفت: ظرف ۱۰ روز آینده، همه خانوارهای دهکهای یک تا چهار شهرستان شادگان که مستمریبگیر نیستند، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار خواهند گرفت.
علی باباییکارنامی امروز جمعه در نشست جمعبندی سفر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به استان خوزستان در استانداری، اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز برای تحت پوشش قرار گرفتن این خانوارها با پیگیری استاندار خوزستان و فرماندار شادگان تأمین میشود.
وی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی مجلس در سفر به خوزستان سه مأموریت اصلی را دنبال میکند، افزود: این مأموریتها عمدتاً ماهیتی نرمافزاری و فرابخشی دارند و شامل پیگیری امور مرتبط با کمیته امداد و بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید و ایثارگران و همچنین مسائل اداری و استخدامی است.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به سفر اعضای این کمیسیون به شهرستان شادگان ادامه داد: طی روزهای گذشته نشستهای متعددی با تشکلهای کارگری و کارفرمایی، بازنشستگان، تشکلهای صنعت آب و برق، نمایندگان پرستاران و دیگر گروهها در شهرستانهای مختلف از جمله شادگان برگزار شد.
باباییکارنامی گفت: بازدید از مناطق حاشیهنشین شهر شادگان و مشاهده شرایط دشوار معیشتی مردم، بهویژه در محلههای کمبرخوردار، از مهمترین اولویتهای این سفر بود و در برخی مناطق، شرایط بهگونهای است که نیاز فوری به حمایت و رسیدگی را نشان میدهد.
وی افزود: بر همین اساس، در جلساتی که با حضور مسئولان کمیته امداد و سازمان بهزیستی برگزار شد، تصمیمات مشخصی برای حمایت از مردم این منطقه اتخاذ شد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به دغدغههای مطرحشده درباره حقوق و معیشت کارمندان دولت در استان اشاره کرد و گفت: نمایندگان کمیسیون اجتماعی توضیحات لازم را به مسئولان استانی ارائه دادند و امیدواریم بخشی از نگرانیهای مزدبگیران کاهش یابد.
وی همچنین از اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفهای در شهرستان شادگان قدردانی کرد و افزود: این سازمان با رویکرد جدید خود میتواند نقش مؤثری در تکمیل زنجیره مهارتآموزی، اشتغال و اتصال به بازار کار ایفا کند.
باباییکارنامی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی مشاهدهشده در شادگان، از تشکیل یک کارگروه ویژه خبر داد و گفت: با توجه به رسیدگی به مشکلات شهرستان ماهشهر نیز بخشی از جمعیت این شهرستان، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، بهزودی تحت پوشش کمیته امداد قرار میگیرند.
وی با تأکید بر جایگاه ویژه استان خوزستان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی نیروی کار و محل استقرار واحدهای بزرگ اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از ذینفعان حوزه کار در این استان، زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: بر اساس مصوبات این سفر، نشستی نیز در تهران با حضور استاندار خوزستان و مسئولان ذیربط برگزار خواهد شد تا موضوعات مربوط به مطالبات نیروی کار، طرحهای توسعهای و سرمایهگذاریهای جدید در واحدهای بزرگ اقتصادی استان پیگیری شود.
وی در پایان با قدردانی از همه دستاندرکاران این سفر، ابراز امیدواری کرد که اجرای مصوبات اتخاذشده، گام مؤثری در جهت بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی مردم استان خوزستان باشد.