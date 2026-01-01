آزادی گروگان ۶۱ ساله با عملیات دقیق پلیس آگاهی فارس

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی بیان کرد: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری در شهرستان شیراز و شکایت خانواده فرد ربوده‌شده، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی های اولیه و تحقیق از خانواده، مشخص شد که پیرمردی ۶۱ ساله در جلو منزلش در یکی از محله های شیراز توسط ۴ فرد ناشناس با هدف نامعلوم ربوده شده و به مکان نامشخصی انتقال داده شده است.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی پیچیده، سرانجام در عملیات مأموران پلیس آگاهی استان فارس، هر چهار متهم در اصفهان، سبزوار و جیرفت شناسایی و با اخذ نیابت قضایی در عملیات هایی جداگانه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه پیرمرد گروگان گرفته شده صحیح و سالم آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشت، گفت: متهمان در بازجویی اولیه انگیزه آدم ربایی را اخاذی ۵۰۰ میلیارد ریالی عنوان کردند.

حافظی با قدردانی از همکاری خانواده گروگان در روند رسیدگی به پرونده، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه اقدام مجرمانه از جمله گروگانگیری و اخاذی برخورد کرده و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود.

