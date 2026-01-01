خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛

آزادی گروگان ۶۱ ساله با عملیات دقیق پلیس آگاهی فارس

رئیس پلیس آگاهی فارس از آزادی مردی ۶۱ ساله که در هجدهم آذرماه امسال توسط چند نفر ربوده شده بود،خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی  بیان کرد: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری در شهرستان شیراز و شکایت خانواده فرد ربوده‌شده، مأموران پلیس آگاهی بلافاصله بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در بررسی های اولیه و تحقیق از خانواده، مشخص شد که پیرمردی ۶۱ ساله در جلو منزلش در یکی از محله های شیراز توسط ۴ فرد ناشناس با هدف نامعلوم ربوده شده و به مکان نامشخصی انتقال داده شده است.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و پلیسی پیچیده، سرانجام در عملیات مأموران پلیس آگاهی استان فارس، هر چهار متهم در اصفهان، سبزوار و جیرفت شناسایی و با اخذ نیابت قضایی در عملیات هایی جداگانه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه پیرمرد گروگان گرفته شده صحیح و سالم آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشت، گفت: متهمان در بازجویی اولیه انگیزه آدم ربایی را اخاذی ۵۰۰ میلیارد ریالی عنوان کردند.

 حافظی با قدردانی از همکاری خانواده گروگان در روند رسیدگی به پرونده، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه اقدام مجرمانه از جمله گروگانگیری و اخاذی برخورد کرده و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم خدشه‌دار شود.

