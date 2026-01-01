وزیر میراثفرهنگی:
روستای اصفهک نماد بازگشت فرهنگ و هویت به مناطق روستایی است / احیای روستا به معنای احیای هویت ملی است
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی: کاروانسرای جوخواه طبس دارای اهمیت تاریخی و گردشگری است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: روستای اصفهک استان خراسان جنوبی نماد بازگشت فرهنگ، هویت و زندگی به مناطق روستایی کشور است. این روستا جلوهای روشن از فرهنگ، همبستگی و تلاش جمعی مردم است و امروز به الگویی ملی در بازآفرینی روستاها تبدیل شده است. اصفهک امروز تنها یک روستا نیست، بلکه الگویی ملی برای احیای روستاها با تکیه بر مردم، فرهنگ بومی و اقتصاد محلی است.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری در جریان سفر به شهرستان طبس از توابع استان خراسان جنوبی و بازدید از روستای جهانی اصفهک، افزود: روستای تاریخی اصفهک نمونه موفق احیاء روستاها است. اصفهک صرفاً مجموعهای از خشت و سازههای تاریخی نیست، بلکه فرهنگی زنده است که در آن سنتها، صنایع دستی، خوراک، پوشاک، موسیقی، شعر و شیوه زیست روستایی احیا شده و توانسته در سطح ملی و حتی جهانی بدرخشد.
وی تخریب اصفهک در زلزله سالهای گذشته را یادآور شد و ادامه داد: آنچه امروز این روستا را متمایز میکند، اراده مردمان آن است. روستایی که روزی بر اثر زلزله ویران شد، اما دوباره زایش یافت و اکنون به الگویی موفق در کشور بدل شده است. توسعه زیرساختهای عمومی اصفهک ضروری است. دولت با همکاری دستگاههای محلی و نمایندگان مردم، از اصفهک حمایت خواهد کرد تا این روستا همچنان به عنوان نمونهای موفق در سطح ملی باقی بماند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر رویکرد دولت مبنی بر بازگشت به روستاها تأکید کرده و اظهار داشت: احیای روستا به معنای احیای هویت ملی است و باید زمینه مهاجرت معکوس فراهم شود تا روستاها به مراکز تولید، اشتغال و نشاط اجتماعی تبدیل شوند. مردم خراسان جنوبی همواره در تاریخ ایران زمین خوش درخشیدهاند و اکنون با احیای روستای اصفهک، بار دیگر نقشآفرینی فرهنگی و اجتماعی خود را نشان دادهاند.
صالحیامیری از حضور ویژه اصفهک در نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع دستی خبر داد و تصریح کرد: وزارتخانه علاوه بر تأمین غرفه رایگان، اسکان نمایندگان این روستا را نیز تقبل خواهد کرد. باید این موضوع را در نظر داشت که معرفی روستای اصفهک تنها معرفی بناهای این روستا نیست، بلکه معرفی انسانهایی است که این روستا و فضاهای تاریخی آن را احیا کردهاند و امروز با امید و نشاط در آن زندگی میکنند و روزگار را پشتسر میگذارند.
وی به دیگر برنامههای خود در جریان سفر به شهرستان طبس از توابع استان خراسان جنوبی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در سفر امروز باغ گلشن و ارگ تاریخی طبس نیز مورد بازدید قرار گرفت. این آثار از نمادهای تاریخی مهم شهرستان طبس هستند که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند. در این راستا مرمت ارگ تاریخی طبس با آزادسازی حریم و خرید اراضی اطراف در دستور کار ویژه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار دارد.
کاروانسرای جوخواه طبس دارای اهمیت تاریخی و گردشگری است
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: کاروانسرای تاریخی جوخواه شهرستان طبس با بخشهایی از دورههای صفوی و قاجاری، دارای اهمیت تاریخی و گردشگری است. امروز این کاروانسرا در قالب پروژه بومگردی در حال مرمت و احیاست، طرحی که با حمایت ملی میتواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل شود. این پروژه از جمله طرحهای موفق حوزه گردشگری است که ظرفیت تبدیل شدن به یک پروژه شاخص را دارد.
سید مصطفی فاطمی افزود: این پروژه در قالب سرمایهگذاری در یک بنای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی در حال اجرا است. در این راستا سرمایهگذار با اجرای فازبندی مجزا، روند پیشبرد طرح را به خوبی مدیریت کرده است. بخشی از عملیات مرمتی در فاز نخست پروژه انجام شده و تجهیزات مورد نیاز نیز تهیه شده است. اما برای تکمیل طرح، تأمین تسهیلات ضروری است که در این زمینه تلاش میشود حمایت لازم از محل منابع ملی صورت گیرد.