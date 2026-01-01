نماینده رئیسجمهور:
تهیه اساسنامه سازمان توسعه مکران در راستای توسعه اقتصاد دریامحور / تأمین نیازهای صنایع دریایی در حال انجام است
استاندار: استان بوشهر از ظرفیتهای کمنظیری در عرصه اقتصاد دریامحور برخوردار است
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور گفت: اساسنامه سازمان توسعه مکران تهیه شده و پس از تصویب در دولت، به مجلس ارائه میشود. این اقدام، مقدمه تشکیل سازمان توسعه مکران است. در زمینه انتخاب مشاور خارجی برای توسعه مکران نیز پیشرفتهای خوبی حاصل شده و 4 گزینه نهایی مشخص شدهاند که تا اردیبهشتماه، قرارداد مشاور خارجی منعقد خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علی عبدالعلیزاده در جریان سفر به استان بوشهر و بازدید از ظرفیتهای این استان در جمع خبرنگاران، افزود: استان بوشهر در بازه زمانی 16 ماه گذشته پیشرفتهای قابل توجهی در حوزه اقتصاد دریامحور داشته و زیرساختهای اصلی این بخش در استان فراهم شده است. از 16 ماه پیش که مسئولیت توسعه اقتصاد دریامحور را بر عهده گرفتهام، این سومین بازدیدم از استان بوشهر است و در این بازه زمانی، استان در حوزه دریامحور پیشرفت خوبی داشته است.
وی ادامه داد: زیرساختهای اصلی مورد نیاز برای توسعه اقتصاد دریامحور در استان بوشهر فراهم شده و انتظار میرود این اقدامات نتایج درخشانی به همراه داشته باشد. با وجود محدودیتها و مشکلات ناشی از تحریمها، تأمین نیازهای صنایع دریایی در حال انجام است و با همکاری و همافزایی بخش دولتی و بخش خصوصی، دستیابی به اهداف تعیینشده امکانپذیر خواهد بود. امیدواریم سال 1405، سالی موفق و اثرگذار برای توسعه اقتصاد دریامحور در سطح کشور باشد.
نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور اظهار داشت: توسعه امکانات و تجهیزات گردشگری دریایی و همچنین ورزشهای ساحلی و دریایی در دستور کار قرار دارد و در این حوزه نیز شاهد رشد مناسبی بودهایم. در جریان این سفر شهرک مولد شیلاتی دلیران دلوار نیز مورد بازدید قرار گرفت. برای نخستین بار با این سطح از کیفیت در کشور اجرایی شده و با گذشت حدود یک سال از آغاز عملیات اجرایی، از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار است.
استاندار بوشهر نیز در جریان سفر نماینده رئیسجمهور در هماهنگی اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور به این استان به اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد دریایی و بندری اشاره کرده و گفت: با احصای ظرفیتهای ارزنده این استان در حوزه اقتصاد دریامحور، تقویت زیرساختها و بهرهگیری از سرمایهگذاران، زمینه بالفعلسازی بخشی از توانمندیهای دریایی و بندری بوشهر فراهم شده است. استان بوشهر از ظرفیتهای کمنظیری در عرصه اقتصاد دریامحور برخوردار است.
ارسلان زارع به اقدامات و برنامهریزیهای انجام شده در راستای از استفاده از ظرفیتهای استان بوشهر اشاره داشته و افزود: تلاش شده با برنامهریزی مناسب و تقویت زیرساختها، از توانمندیهای استان بوشهر به صورت مؤثر استفاده شود. این استان با برخورداری از بیش از 50 درصد ساحل خلیج فارس، دسترسی به آبهای آزاد و وجود بنادر تخصصی تجاری و شیلاتی، فرصت مناسبی برای گسترش فعالیتهای اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس دارد.
وی ادامه داد: تقویت زیرساختهای تخلیه و بارگیری در بنادر استان بوشهر مورد توجه جدی قرار گرفته و در این زمینه اقدامات مطلوبی انجام شده است. پروژههای بندری فعال استان نقش مهمی در رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود معیشت مرزنشینان دارند. با تداوم این روند، آینده روشنی برای اقتصاد دریامحور استان متصور خواهیم بود. باید با تأمین اعتبارات مورد نیاز، در حوزه لایروبی، توسعه زیرساختهای حملونقل، راههای ارتباطی و برقرسانی، زمینه توسعه هر بنادر بوشهر فراهم شود.