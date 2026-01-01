گاز گرفتگی ۵ مسافر در خیابان طبرسی مشهد

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، محمد علیشاهی افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۱ امروز (۱۱ دی ماه) رخ داد که برای امدادرسانی به مسمومان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی بیان کرد: تمامی افراد دچار مسمومیت با گاز منواکسید کربن در این حادثه به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد منتقل شدند.

