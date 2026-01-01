خبرگزاری کار ایران
گاز گرفتگی ۵ مسافر در خیابان طبرسی مشهد

کد خبر : 1736343
مسوول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه مسمومیت با گاز منواکسیدکربن در یک «خانه مسافر» واقع در خیابان طبرسی جنوبی مشهد، پنج نفر را روانه بیمارستان کرد.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، محمد علیشاهی افزود: این حادثه حوالی ساعت ۱۱ امروز (۱۱ دی ماه) رخ داد که برای امدادرسانی به مسمومان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی بیان کرد: تمامی افراد دچار مسمومیت با گاز منواکسید کربن در این حادثه به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد منتقل شدند.

انتهای پیام/
