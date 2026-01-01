خبرگزاری کار ایران
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

شادگان در اولویت رسیدگی اجتماعی و درمانی؛ اجرای طرح‌های پایلوت خدمات سلامت از سال آینده

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بحرانی زیرساخت‌ها و خدمات درمانی شادگان، از اجرای طرح‌های پایلوت برای ارائه خدمات کامل درمانی از ابتدای سال آینده خبر داد و بر ضرورت اولویت‌بندی مشکلات این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، علی بابایی امروز پنجشنبه در جریان بازدید از ظرفیت‌ها و چالش‌های شهرستان شادگان، گفت: این سفر در چارچوب وظایف نظارتی کمیسیون اجتماعی مجلس و با محور بررسی آسیب‌های اجتماعی، حمایت از مشاغل خرد و خانگی، ارزیابی عملکرد نهادهای حمایتی و نیز وضعیت سازمان تأمین اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه درمانی شادگان، افزود: هرچند گام‌های مثبتی برداشته شده، اما برای جلوگیری از مراجعه مردم به مرکز استان و شهرهای همجوار، تزریق امکانات و تجهیزات بیشتری ضروری است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه شادگان از نظر زیرساخت‌های اجتماعی و درمانی در وضعیت بحرانی قرار دارد، اظهار کرد: این شهرستان نیازمند توجه ویژه و اولویت‌بندی جدی در حوزه‌های بهداشتی و درمانی است.

بابایی بر لزوم ارتقای مرکز درمانی تأمین اجتماعی شادگان تأکید کرد و گفت: پیگیری این موضوع از سوی مسئولان محلی می‌تواند به ارائه خدمات جامع‌تر به بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان منجر شود.

وی از اجرای طرح‌های پایلوت ارائه خدمات کامل درمانی خبر داد و افزود: این طرح‌ها به‌ویژه برای مناطق آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین شادگان، از ابتدای سال آینده عملیاتی خواهد شد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین خواستار تشکیل کارگروه‌هایی زیر نظر فرمانداری شادگان شد و گفت: این کارگروه‌ها با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیران، مأمور شناسایی دهک‌های یک تا چهار و جذب بودجه‌های ملی خواهند بود.

بابایی با تأکید بر رسیدگی به معیشت پنج دهک پایین جامعه تصریح کرد: توجه به نیازهای اساسی مردم، تقویت سرمایه‌گذاری، آموزش و حمایت از نیروهای متخصص می‌تواند زمینه‌ساز رشد تولید، اشتغال، کارآفرینی و بهبود شاخص‌های محرومیت‌زدایی در خوزستان، به‌ویژه شادگان شود.

وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان گفت: مشکلات اصلی شادگان در حوزه آب آشامیدنی و کشاورزی، شبکه فاضلاب و برق است و انتظار می‌رود استانداری خوزستان با جدیت بیشتری برای رفع این چالش‌ها اقدام کند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هدف نهایی این پیگیری‌ها را تقویت تعامل با وزرا و نهادهای تخصصی از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید عنوان کرد و افزود: ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم شادگان به‌عنوان یکی از شهرستان‌های مهم خوزستان در دستور کار قرار دارد.

بابایی همچنین بر تقویت توانمندسازی و حرفه‌آموزی تأکید کرد و گفت: این مهم از طریق تفاهم‌نامه‌های مشترک میان سازمان بهزیستی، آموزش فنی‌وحرفه‌ای و کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد اشتغال‌زایی برای اقشار کم‌درآمد محقق می‌شود.

وی در پایان با ابراز تأسف از مشکلات موجود در شادگان اظهار کرد: این بازدیدها فرصتی برای حرکت به‌سوی توسعه شهرستان‌های محروم خوزستان است و کمیسیون اجتماعی مجلس با نظارت مستمر، برخورد با کوتاهی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های ملی و وزارتخانه‌های مرتبط، این مسیر را پیگیری خواهد کرد.

