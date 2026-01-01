خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قتل جوان ۲۷ ساله همدانی بر اثر نزاع و درگیری

قتل جوان ۲۷ ساله همدانی بر اثر نزاع و درگیری
کد خبر : 1736318
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان همدان از قتل جوان ۲۷ ساله بر اثر نزاع و مشاجره فردی در محله نظربیگ همدان خبر داد.

به گزارش ایلنا از همدان، دادستان همدان از قتل جوان ۲۷ ساله بر اثر نزاع و مشاجره فردی در محله نظربیگ همدان خبر داد.حوالی ساعت ۲۲:۳۷ شب گذشته در محله نظر بیگ نزاع بین ۲ جوان رخ می‌دهد که در این نزاع جوان حدودا ۲۷ ساله با چاقو از ناحیه شکم مجروح و طی تماس حاضرین در محل، موضوع به پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی و پس از انتقال فرد مصدوم به مرکز درمانی پس از یک ساعت در بیمارستان فوت می‌کند.تحقیقات پلیس در خصوص شناسایی و دستگیری قاتل ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی