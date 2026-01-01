قتل جوان ۲۷ ساله همدانی بر اثر نزاع و درگیری

به گزارش ایلنا از همدان، دادستان همدان از قتل جوان ۲۷ ساله بر اثر نزاع و مشاجره فردی در محله نظربیگ همدان خبر داد.حوالی ساعت ۲۲:۳۷ شب گذشته در محله نظر بیگ نزاع بین ۲ جوان رخ می‌دهد که در این نزاع جوان حدودا ۲۷ ساله با چاقو از ناحیه شکم مجروح و طی تماس حاضرین در محل، موضوع به پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی و پس از انتقال فرد مصدوم به مرکز درمانی پس از یک ساعت در بیمارستان فوت می‌کند.تحقیقات پلیس در خصوص شناسایی و دستگیری قاتل ادامه دارد.

