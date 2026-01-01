به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از آتش گرفتن آتش‌سوزی یک و نیم هکتار از جنگل‌های چماچا شفت در پی وزش باد گرم خبر داد و گفت: این آتش سوزی که سطحی بود به کمک آتش نشانان و مردم محلی مهار شد.

کامیار مرزبانی با اشاره به شرایط وزش باد گرم و افزایش احتمال بروز آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع و وقوع حریق به دلیل خطای انسانی، از مردم طبیعت دوست و مسافران خواست از روشن کردن آتش در داخل جنگل‌ها خودداری کنند.

وی گفت: نیرو‌های یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان در حالت آماده باش هستند تا هرچه سریع‌تر برای پیشگیری و مدیریت حوادث احتمالی اقدام کنند.

قاسم دولتی، رئیس آتش‌نشانی شهرداری ماسال گفت: آتش‌سوزی در بخشی از جنگل‌های بام سبز ماسال که بامداد امروز آغاز شده بود با تلاش ۵ آتش نشان و همراهی یک خودروی اطفای حریق که به محل حادثه اعزام شده بود پس از یک ساعت و نیم مهار شد.

وی با بیان اینکه حضور سریع مردم ماسال در منطقه نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آتش داشت، افزود: علت این آتش‌سوزی، سهل‌انگاری مسافران بود.

