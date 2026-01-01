خبرگزاری کار ایران
رییس جمهور:

رهبری سازمانی، کلید ۹۰ درصدی توسعه است

رئیس‌جمهور در نشست شورای توسعه چهارمحال و بختیاری بر اولویت مدیریت علمی منابع و نقش محوری مدیران در ارتقای بهره‌وری کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در سخنرانی پیش از ظهر امروز در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: اگر راهی که دستور خداست را برویم، نباید اینجا باشیم که الان هستیم و نباید وضع مردم این‌گونه باشد.

وی خطاب به مدیران استانی افزود:۹۰ درصد توسعه، کیفیت و بهره‌وری یک سازمان به مدیر ربط دارد و تنها ۱۰ درصد به عوامل دیگر بستگی دارد و مدیر که جهت را نشان می‌دهد، می‌تواند مردم و سازمان را به قله برساند.

رئیس‌جمهور با مقایسه وضعیت کشور با همسایگان، تصریح کرد:ما نباید در وضع فعلی باشیم. دانشگاهیان، مدیران، فرهنگیان و سیاستمداران باید ابتدا خود را اصلاح کنند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت منابع پرداخت و گفت: مدیریت درست این است که بدانیم با چه منابعی مواجه هستیم و چگونه باید آنها را مدیریت کنیم.  صرفه‌جویی و مراعات منابع وظیفه همه است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه قرآن دستورالعمل عملی است و نه صرفاً نصیحت، تأکید کرد:اگر مدیر هستیم، باید عمل کنیم. ما مسئول مشکلات مردم هستیم، نه دیگران.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت مؤثر دانشگاهیان در حل مشکلات عملی کشور تأکید و خاطرنشان کرد:اساتید دانشگاه باید وارد میدان عمل شوند. با همفکری و مشارکت دانشگاهیان، می‌توانیم ۳۰ درصد انرژی را کاهش و بهره‌وری را افزایش دهیم.

پزشکیان در پایان، فاصله میان دانستن و عمل کردن را چالشی اساسی خواند و گفت: عمل کردن به آموزه‌ها، کلید حل مشکلات است. تهدیدها می‌توانند فرصت‌های طلایی ایجاد کنند.

