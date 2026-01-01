رئیس پلیس راه استان قزوین:
برخورد با وانت پیکان جان دوچرخهسوار را گرفت
رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع سانحه رانندگی منجر به فوت در محور روستایی آقابابا به سلطانآباد خبر داد و گفت: در این حادثه یک دستگاه وانت پیکان با ورود به لاین مخالف با یک دستگاه دوچرخه برخورد کرده، که متأسفانه دوچرخهسوار در دم جان باخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی خانی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در ساعت 17:45 امروز دهم دیماه 1404، در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره سانحه رانندگی در کیلومتر 5 محور روستایی آقابابا به سلطانآباد، بلافاصله مأموران گشت پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حادثه حاضر شدند.
وی افزود: با حضور مأموران در صحنه و انجام بررسیهای اولیه مشخص شد، یک دستگاه وانت پیکان به علت انحراف به چپ وارد لاین مخالف شده و با یک دستگاه دوچرخه عبوری برخورد کرده است.
رئیس پلیس راه استان بیان کرد: متأسفانه در این حادثه دلخراش، دوچرخهسوار 30 ساله به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست داده است.
سرهنگ تقی خانی با بیان اینکه کارشناسان پلیس راه، علت تامه این حادثه را نقض ماده 119 آییننامه راهنمایی و رانندگی و انحراف به چپ راننده وانت پیکان اعلام کردهاند، خاطرنشان کرد: رانندگی در محورهای روستایی به دلیل عرض کم راه، تردد وسایل نقلیه کندرو و آسیبپذیر نظیر ماشینآلات کشاورزی، موتورسیکلت و دوچرخه و همچنین عبور احشام، نیازمند دقت بیشتر و رعایت جدی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است و خلوتی این معابر نباید دستاویزی برای سرعت غیرمجاز، بیتوجهی به خطکشیها و ارتکاب سایر تخلفات رانندگی باشد.