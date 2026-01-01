حادثه گازگرفتگی در شهرک اوج؛ نجات معجزهآسای «پدر و دختر» از مرگ حتمی/ هفت شهروند مسموم شدند
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: نشت گاز منواکسیدکربن در شهرک اوج سبب مسمومیت و محبوسشدن هفت نفر شد که با عملیات سریع آتشنشانان نجات یافتند و یک پدر و دختر نیز از مرگ حتمی رهایی پیدا کردند.
به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد با اشاره به حادثه گازگرفتگی در شهرک اوج و مسمومیت هفت شهروند، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع حادثه گاز گرفتگی بلافاصله نیروهای عملیاتی از دو ایستگاه عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: با حضور آتشنشانان در محل حادثه مشخص شد بهدلیل انتشار گاز منواکسیدکربن از موتورخانه ساختمان، هفت نفر از ساکنان در واحدهای مختلف دچار مسمومیت و محبوسشدگی شدهاند، آتشنشانان با سرعت عمل بالا وارد عملیات شده و ضمن نفوذ به داخل ساختمان، تمام ساکنان محبوسشده را به فضای امن منتقل و جهت ادامه روند درمانی تحویل عوامل اورژانس کردند.
جابر خوشگرد با اشاره به یکی از مهمترین بخشهای این عملیات به نجات معجزهآسای «پدر و دختر» از مرگ حتمی اشاره کرد و افزود: در میان نجاتیافتگان، یک پدر و دختر که شرایط بسیار خطرناک و وضعیت بحرانی داشتند، با تلاش تحسینبرانگیز آتشنشانان و لطف خداوند از مرگ حتمی نجات یافتند.
وی ادامه داد: پس از خروج کامل ساکنان، تمامی واحدهای ساختمان، موتورخانه و مسیرهای انتشار گاز بهطور دقیق بررسی و عملیات ایمنسازی کامل محل انجام شد تا از هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.
این مسئول با قدردانی از تلاش آتشنشانان گفت: این حادثه نشان داد رعایت نکات ایمنی و سرویس دورهای وسایل گرمایشی و موتورخانهها ضروری است و شهروندان باید با جدیت نسبت به بررسی مسیر دودکشها و استاندارد بودن تجهیزات اقدام کنند.
خوشگرد از تلاشهای بیوقفه آتشنشانان شجاع و فداکار که با جانفشانی، آرامش و ایمنی را به خانههای مردم بازمیگردانند، قدردانی کرد.
سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با تأکید بر ایمنی موتورخانهها گفت: مالکان و ساکنان ساختمانها حتماً نسبت به سرویس دورهای موتورخانه، کنترل سلامت مشعل و دودکشها، اطمینان از مکش صحیح دودکش و تهویه مناسب فضا اقدام کنند.
وی در پایان افزود: هرگونه انسداد مسیر دودکش، نشتی اتصالات و نقص عملکرد تجهیزات گرمایشی میتواند انتشار گاز منواکسیدکربن و بروز حوادثی مشابه را به دنبال داشته باشد، بنابراین بازدید فنی و نگهداری مستمر موتورخانهها ضروری است.