خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حادثه گازگرفتگی در شهرک اوج؛ نجات معجزه‌آسای «پدر و دختر» از مرگ حتمی/ هفت شهروند مسموم شدند

حادثه گازگرفتگی در شهرک اوج؛ نجات معجزه‌آسای «پدر و دختر» از مرگ حتمی/ هفت شهروند مسموم شدند
کد خبر : 1736081
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: نشت گاز منواکسیدکربن در شهرک اوج سبب مسمومیت و محبوس‌شدن هفت نفر شد که با عملیات سریع آتش‌نشانان نجات یافتند و یک پدر و دختر نیز از مرگ حتمی رهایی پیدا کردند.

به‌ گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد با اشاره به حادثه گازگرفتگی در شهرک اوج و مسمومیت هفت شهروند، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام وقوع حادثه گاز گرفتگی بلافاصله نیروهای عملیاتی از دو ایستگاه عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج بیان کرد: با حضور آتش‌نشانان در محل حادثه مشخص شد به‌دلیل انتشار گاز منواکسیدکربن از موتورخانه ساختمان، هفت نفر از ساکنان در واحدهای مختلف دچار مسمومیت و محبوس‌شدگی شده‌اند، آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا وارد عملیات شده و ضمن نفوذ به داخل ساختمان، تمام ساکنان محبوس‌شده را به فضای امن منتقل و جهت ادامه روند درمانی تحویل عوامل اورژانس کردند.

جابر خوشگرد با اشاره به یکی از مهم‌ترین بخش‌های این عملیات به نجات معجزه‌آسای «پدر و دختر» از مرگ حتمی اشاره کرد و افزود: در میان نجات‌یافتگان، یک پدر و دختر که شرایط بسیار خطرناک و وضعیت بحرانی داشتند، با تلاش تحسین‌برانگیز آتش‌نشانان و لطف خداوند از مرگ حتمی نجات یافتند.

وی ادامه داد: پس از خروج کامل ساکنان، تمامی واحدهای ساختمان، موتورخانه و مسیرهای انتشار گاز به‌طور دقیق بررسی و عملیات ایمن‌سازی کامل محل انجام شد تا از هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

این مسئول با قدردانی از تلاش آتش‌نشانان گفت: این حادثه نشان داد رعایت نکات ایمنی و سرویس دوره‌ای وسایل گرمایشی و موتورخانه‌ها ضروری است و شهروندان باید با جدیت نسبت به بررسی مسیر دودکش‌ها و استاندارد بودن تجهیزات اقدام کنند.

خوشگرد از تلاش‌های بی‌وقفه آتش‌نشانان شجاع و فداکار که با جان‌فشانی، آرامش و ایمنی را به خانه‌های مردم بازمی‌گردانند، قدردانی کرد.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج  با تأکید بر ایمنی موتورخانه‌ها گفت: مالکان و ساکنان ساختمان‌ها حتماً نسبت به سرویس دوره‌ای موتورخانه، کنترل سلامت مشعل و دودکش‌ها، اطمینان از مکش صحیح دودکش و تهویه مناسب فضا اقدام کنند.

 وی در پایان افزود: هرگونه انسداد مسیر دودکش، نشتی اتصالات و نقص عملکرد تجهیزات گرمایشی می‌تواند انتشار گاز منواکسیدکربن و بروز حوادثی مشابه را به دنبال داشته باشد، بنابراین بازدید فنی و نگهداری مستمر موتورخانه‌ها ضروری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی