خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان خبر داد؛

شهادت یک بسیجی در کوهدشت توسط اغتشاشگران

شهادت یک بسیجی در کوهدشت توسط اغتشاشگران
کد خبر : 1736078
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از شهادت یک نیروی بسیجی در کوهدشت توسط اغتشاش‌گران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سعیدپور علی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه افلاک لرستان اظهار داشت: در روز جاری یک سری اعتراض‌ها در برخی از شهرستان‌های استان اتفاق افتاد، ریشه این اعتراضات هم بحث گرانی و موضوعات مرتبط با معیشت بود. 

وی افزود: معیشت همواره خط‌قرمز دولتمردان است، سخنگوی دولت هم در چند نوبت اعلام کردند، اعتراض‌ها و صدای مردم شنیده می‌شود و تدابیر لازم را هم دولت برای این موضوع اندیشیده است. 

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تأکید کرد: ریشه این وضعیت اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، فشارهایی که دشمنان به لحاظ تحریم‌های ظالمانه بر مردم وارد کردند یکی از عوامل اصلی این وضعیت اقتصادی است. 

پورعلی گفت: امروز هم در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و یکی از جوانان بسیجی هم امروز به فیض شهادت نائل شد. 

وی تأکید کرد: عرض تبریک و تسلیت به خانواده این شهید عزیز داریم و اطمینان می‌دهیم که حفظ نظم و امنیت خط‌قرمز استان است و حتماً و حتماً ما در برابر کسانی که تلاش می‌کنند نظم و امنیت را به مخاطره بی‌اندازند بااقتدار خواهیم ایستاد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی