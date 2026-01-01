شهادت یک بسیجی در کوهدشت توسط اغتشاشگران

به گزارش ایلنا، سعیدپور علی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه افلاک لرستان اظهار داشت: در روز جاری یک سری اعتراض‌ها در برخی از شهرستان‌های استان اتفاق افتاد، ریشه این اعتراضات هم بحث گرانی و موضوعات مرتبط با معیشت بود.

وی افزود: معیشت همواره خط‌قرمز دولتمردان است، سخنگوی دولت هم در چند نوبت اعلام کردند، اعتراض‌ها و صدای مردم شنیده می‌شود و تدابیر لازم را هم دولت برای این موضوع اندیشیده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تأکید کرد: ریشه این وضعیت اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، فشارهایی که دشمنان به لحاظ تحریم‌های ظالمانه بر مردم وارد کردند یکی از عوامل اصلی این وضعیت اقتصادی است.

پورعلی گفت: امروز هم در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و یکی از جوانان بسیجی هم امروز به فیض شهادت نائل شد.

وی تأکید کرد: عرض تبریک و تسلیت به خانواده این شهید عزیز داریم و اطمینان می‌دهیم که حفظ نظم و امنیت خط‌قرمز استان است و حتماً و حتماً ما در برابر کسانی که تلاش می‌کنند نظم و امنیت را به مخاطره بی‌اندازند بااقتدار خواهیم ایستاد.

